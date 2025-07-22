В центре Краснодара снесли жилой дом конца XIX века. На его месте построят новодел
В Краснодаре на улице Орджоникидзе, 23 при капремонте снесли исторический особняк
20 июля краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил в своем телеграм-канале о сносе здания конца XIX века на улице Орджоникидзе, 23. По его словам, дом разрушили при капремонте, а на его месте планируют построить новодел.
В паспорте объекта изображено здание со старинными дверями и кованным козырьком 1899 года. Блогер надеется, что их сняли для реставрации, чтобы после вернуть обратно.
«Не думал, конечно, что капремонт подразумевает под собой полный снос оригинального памятника архитектуры», — написал Динар.
Он отметил, что до революции дом принадлежал дворянину и генерал-майору в отставке Константину Аверину.
В краевом управлении госохраны объектов культурного наследия рассказали порталу 93.RU, что знают о произошедшем, однако охранные обязательства за такими зданиями лежат на администрации Краснодара, так как это не памятник.
«Мы сейчас выясняем, на основании какого акта там проводятся работы и какие: является ли это реконструкцией. И кто дал разрешение на проведение работ. Если это реконструкция с полным восстановлением всех объектов, то это другое дело», — заявил СМИ замначальника управления Сергей Онищенко.
Как писали Юга.ру, дом купца Лихацкого в центре Краснодара обещают отреставрировать до конца 2027 года.