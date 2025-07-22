В центре Краснодара снесли жилой дом конца XIX века. На его месте построят новодел

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Гугл Карты», 2021 год
    © Скриншот страницы сервиса «Гугл Карты», 2021 год

В Краснодаре на улице Орджоникидзе, 23 при капремонте снесли исторический особняк

20 июля краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил в своем телеграм-канале о сносе здания конца XIX века на улице Орджоникидзе, 23. По его словам, дом разрушили при капремонте, а на его месте планируют построить новодел.

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В паспорте объекта изображено здание со старинными дверями и кованным козырьком 1899 года. Блогер надеется, что их сняли для реставрации, чтобы после вернуть обратно.

«Не думал, конечно, что капремонт подразумевает под собой полный снос оригинального памятника архитектуры», — написал Динар.

Он отметил, что до революции дом принадлежал дворянину и генерал-майору в отставке Константину Аверину.

  • © Скриншот из телеграм-канала Динара Бурангулова https://t.me/kizilpasha/10222
    © Скриншот из телеграм-канала Динара Бурангулова https://t.me/kizilpasha/10222

В краевом управлении госохраны объектов культурного наследия рассказали порталу 93.RU, что знают о произошедшем, однако охранные обязательства за такими зданиями лежат на администрации Краснодара, так как это не памятник.

«Мы сейчас выясняем, на основании какого акта там проводятся работы и какие: является ли это реконструкцией. И кто дал разрешение на проведение работ. Если это реконструкция с полным восстановлением всех объектов, то это другое дело», — заявил СМИ замначальника управления Сергей Онищенко.

Как писали Юга.ру, дом купца Лихацкого в центре Краснодара обещают отреставрировать до конца 2027 года.

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