Тематические активности и конкурсный заплыв. В Сочи состоится фестиваль сапсерфинга
В Сочи пройдет фестиваль катания на сапбордах
Пресс-служба администрации Сочи анонсировала на 26 июля фестиваль сапсерфинга. Он пройдет на пляже «Маяк» в Центральном районе города.
По итогам конкурсного заплыва определят победителей в двух возрастных категориях:
- 14-18 лет;
- 19-35 лет.
Массовый заплыв на сапах, йога и конкурс костюмов:
Также в программе тематические мероприятия и активности. Для участия необходимо зарегистрировать по ссылке до 23 июля. Участие бесплатное.
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