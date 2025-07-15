Тематические активности и конкурсный заплыв. В Сочи состоится фестиваль сапсерфинга

В Сочи пройдет фестиваль катания на сапбордах

Пресс-служба администрации Сочи анонсировала на 26 июля фестиваль сапсерфинга. Он пройдет на пляже «Маяк» в Центральном районе города. По итогам конкурсного заплыва определят победителей в двух возрастных категориях: 14-18 лет;

19-35 лет.

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Также в программе тематические мероприятия и активности. Для участия необходимо зарегистрировать по ссылке до 23 июля. Участие бесплатное.