Спорт, музыка и адреналин. На Курорте Красная Поляна пройдет масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА
В горном и морском кластерах Сочи с 10 по 17 августа сольются воедино экстремальный спорт, яркие шоу и зажигательные вечеринки
Игорная зона «Красная Поляна» и Курорт Красная Поляна снова объединятся и в третий раз проведут масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА. Событие пройдет в горном и морском кластерах Сочи с 10 по 17 августа.
Гостей ждут горные забеги — от Поляны 960 до Поляны 1460 и по кольцевому маршруту с перепадом высот 1700 метров, соревнования в скейт-парке и танцевальные баттлы. Также в программе мастер-классы по скейтбордингу, паркуру и йоге, состязания по самокату. Участники смогут посетить матчи по стритболу 3×3 от Краснодарской любительской баскетбольной лиги.
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Одним из центральных событий фестиваля станет звездопад Персеиды. Увидеть его можно будет на высоте 2200 метров над уровнем моря.
13 августа на главной сцене RED ARENA состоится выступление Gorilla Zippo. Это музыкальный проект Василия Вакуленко (Баста, Ноггано, N1NT3ND0). Артист будет играть электронные композиции.
Кульминацией фестиваля станет масштабное шоу электронной музыки, которое назначено на 16 августа. Зрителей ждут выступления Lilova, Karena Macarena и Nekhristov, Meyer Bergy и Dibidabo.
Как писали Юга.ру, на Курорте Красная Поляна открылся летний высокогорный палаточный лагерь.