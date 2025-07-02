Спорт, музыка и адреналин. На Курорте Красная Поляна пройдет масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА

В горном и морском кластерах Сочи с 10 по 17 августа сольются воедино экстремальный спорт, яркие шоу и зажигательные вечеринки

Игорная зона «Красная Поляна» и Курорт Красная Поляна снова объединятся и в третий раз проведут масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА. Событие пройдет в горном и морском кластерах Сочи с 10 по 17 августа.

Гостей ждут горные забеги — от Поляны 960 до Поляны 1460 и по кольцевому маршруту с перепадом высот 1700 метров, соревнования в скейт-парке и танцевальные баттлы. Также в программе мастер-классы по скейтбордингу, паркуру и йоге, состязания по самокату. Участники смогут посетить матчи по стритболу 3×3 от Краснодарской любительской баскетбольной лиги.