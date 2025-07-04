Полиция Ингушетии опровергла информацию об обысках у главы ведомства
В УМВД по Республике Ингушетия опровергли обысковые мероприятия у главы ведомства Михаила Коробкина
Предыстория. 2 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что оперативники обыскивают региональное управление МВД Ингушетии. Сейчас пост министра занимает генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин. В этой должности он находится с 2019 года.
3 июля управление МВД по Республике Ингушетии опровергло информацию об обысках у главы ведомства Михаила Коробкина, а также по месту жительства двух других сотрудников полиции.
Обысковые мероприятия связывали с расследованием дела о хищении федеральных средств. По данным собеседника телеканала «Рен-ТВ», ущерб оценивается в 500 млн рублей.
Ведомство заявило, что единственно верная информация была опубликована на сайте УМВД 15 мая 2025 года. Тогда сообщалось, что были выявлены факты хищения денежных средств и при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание. Об обысках не сообщалось.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2025 года в Краснодаре задержали заведующего отделением онкоурологии. При обыске у него нашли 7,8 млн рублей и 5,4 тыс. долларов.