Полиция Ингушетии опровергла информацию об обысках у главы ведомства

Ингушетия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В УМВД по Республике Ингушетия опровергли обысковые мероприятия у главы ведомства Михаила Коробкина

Предыстория. 2 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что оперативники обыскивают региональное управление МВД Ингушетии. Сейчас пост министра занимает генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин. В этой должности он находится с 2019 года.

3 июля управление МВД по Республике Ингушетии опровергло информацию об обысках у главы ведомства Михаила Коробкина, а также по месту жительства двух других сотрудников полиции. 

Читайте также:

Обысковые мероприятия связывали с расследованием дела о хищении федеральных средств. По данным собеседника телеканала «Рен-ТВ», ущерб оценивается в 500 млн рублей. 

Ведомство заявило, что единственно верная информация была опубликована на сайте УМВД 15 мая 2025 года. Тогда сообщалось, что были выявлены факты хищения денежных средств и при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание. Об обысках не сообщалось. 

Как сообщали Юга.ру, в июне 2025 года в Краснодаре задержали заведующего отделением онкоурологии. При обыске у него нашли 7,8 млн рублей и 5,4 тыс. долларов. 

Обыски Полиция Преступления Хищение

Новости

Вице-губернатор Минькова: в Краснодарском крае не хватает нескольких тысяч врачей и учителей
В Краснодаре пройдет выставка о внутреннем «источнике» силы и образах христианских традиций
В Краснодаре полностью перекроют Тургеневский мост. Узнали, когда
Просрочка по ипотеке в ЮФО и СКФО за год выросла почти в 2,5 раза. В Дагестане объем задолженности составил 3,8 млрд рублей
В Краснодаре пройдет благотворительное занятие по йоге в поддержку природы
Два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам

Лента новостей

«Я ищу не разруху, а застывшее время»
Сегодня, 11:45
«Я ищу не разруху, а застывшее время»
Монолог путешественницы по нетуристическим и заброшенным местам России
«Мыла палату за кружку кипятка»
Вчера, 19:36
«Мыла палату за кружку кипятка»
История пациентки психиатрической больницы Краснодара и ответ минздрава
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Вчера, 18:30
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей

Реклама на сайте