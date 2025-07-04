Полиция Ингушетии опровергла информацию об обысках у главы ведомства

В УМВД по Республике Ингушетия опровергли обысковые мероприятия у главы ведомства Михаила Коробкина

Предыстория. 2 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что оперативники обыскивают региональное управление МВД Ингушетии. Сейчас пост министра занимает генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин. В этой должности он находится с 2019 года.

3 июля управление МВД по Республике Ингушетии опровергло информацию об обысках у главы ведомства Михаила Коробкина, а также по месту жительства двух других сотрудников полиции.