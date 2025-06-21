В Краснодаре пройдет литературная встреча о Шекспире

Краснодарцев приглашают на встречу клуба «Между строк», где прочитают и обсудят с филологом поэзию Уильяма Шекспира (16+)

«Между строк» — формат встреч, на которых гости слушают малую прозу или поэзию от чтецов города, а после вместе с филологом анализируют прочитанное.

Читательский клуб «Между строк» анонсировал на 28 июня встречу, посвященную поэзии Уильяма Шекспира.

«В чем особенность сонетов Шекспира? Как нежность и летние грезы соединяются в тексте? Можно ли любить так, как делал это великий классик?», — прокомментировали организаторы.