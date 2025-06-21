В Краснодаре пройдет литературная встреча о Шекспире

Краснодарский край

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  • «Чандосовский портрет», один из предполагаемых портретов Уильяма Шекспира (1600-1610) © Произведение искусства является общественным достоянием
    «Чандосовский портрет», один из предполагаемых портретов Уильяма Шекспира (1600-1610) © Произведение искусства является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают на встречу клуба «Между строк», где прочитают и обсудят с филологом поэзию Уильяма Шекспира (16+)

«Между строк» — формат встреч, на которых гости слушают малую прозу или поэзию от чтецов города, а после вместе с филологом анализируют прочитанное.

Читательский клуб «Между строк» анонсировал на 28 июня встречу, посвященную поэзии Уильяма Шекспира.

«В чем особенность сонетов Шекспира? Как нежность и летние грезы соединяются в тексте? Можно ли любить так, как делал это великий классик?», — прокомментировали организаторы.

Лето, Пушкин, Цой:

Поэзию прочитает приглашенный заслуженный артист Краснодарского края, актер Драмтеатра и сооснователь «Одного театра» Алексей Мосолов, после чего слушатели вместе с филологом Черновой Анастасией проанализируют тексты.

Встреча пройдет 28 июня в 15:00 в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость билета — 900 рублей. Необходима предварительная запись.

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В Краснодаре пройдет литературная встреча о Шекспире
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