В Краснодаре отреставрируют Армянское церковное попечительство за 36,9 млн рублей

Краснодарский край

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  • Здание Армянского церковно-приходского попечительства © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года
    Здание Армянского церковно-приходского попечительства © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года

В Краснодаре на реставрацию Армянского церковно-приходского попечительства потратят 36,9 млн рублей. Сейчас в здании находится общеобразовательная школа

6 июня на сайте госзакупок появилась информация, что здание Армянского церковно-приходского попечительства в Краснодаре планируют отреставрировать. На ремонтные работы потратят 36,9 млн рублей. 

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Заказчиком выступает МАОУ СОШ №8 им. Геннадия Игнатова. Подрядчика планируют выбрать 26 июня 2025 года. Заявки начнут рассматривать 23 июня 2025 года.

Подрядчик должен будет отреставрировать фасады ограды, а также воссоздать кованные ворота с автоматическим открыванием и декоративные детали для дверных полотен, решеток, ставень, ворот и калиток. Ремонтные работы необходимо будет завершить до 17 декабря 2025 года.

Армянское церковно-приходское попечительство — объект культурного наследия регионального значения в Краснодаре. Расположен на углу улиц Красноармейской и Советской.

Здание построено по проекту инженера Николая Козо-Полянского в 1913 году. Изначально объект принадлежал Армяно-Григорианскому обществу, которое сдавало его женской гимназии. В конце 1920-х годов в здании разместился педагогический техникум. С середины 1930-х годов и по настоящее время в здании функционирует школа №8.

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