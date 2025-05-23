Ростовская область вошла в топ-10 самых популярных регионов для внутреннего туризма

СберИндекс и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip подвели итоги 2024 года и первого квартала 2025 года. По данным экспертов, россияне стали путешествовать чаще, но при этом сократили свои расходы в поездках. В первом квартале 2025 года в рейтинг самых популярных регионов для туризма вошли: Москва (19,8% от общего турпотока по стране), Московская область (11%), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (4,2%), Республика Татарстан (2,8%), Ленинградская область (2,8%), Свердловская область (2,4%), Ростовская область (2,2%), Ставропольский край (1,8%) и Новосибирская область (1,8%). Эти же территории составляют и топ регионов, откуда россияне чаще всего отправляются в путешествия.

«В Ростовской области почти 10 тыс. организаций, работающих в индустрии гостеприимства. Более половины из них являются клиентами Сбера. Мы поддерживаем проекты любого масштаба: будь то этнохутор, глэмпинг или крупный курортный комплекс. Активно участвуем в государственных программах поддержки туризма, включая льготное кредитование, внедряем цифровые сервисы и искусственный интеллект, разрабатываем уникальные продукты по продвижению туристических компаний, а также проводим обучающие мероприятия для отрасли туризма в целом. Мы видим, что рынок развивается — турпоток за год вырос на 3%, а средняя продолжительность пребывания туристов в Ростовской области, по нашим данным, достигает пять дней», — поделился управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.



Исследование показало, что в Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года траты путешественников сократились на 2%. В структуре расходов 80% приходится на проживание и проезд. Среди прочих трат среднего туриста — кафе, рестораны и продуктовые магазины.

Аналитики отметили, только каждый седьмой российский турист бронирует отели и билеты более чем за 30 дней до поездки. При этом летний отдых чаще планируют заранее: доля ж/д билетов, приобретенных максимум за семь дней до поездки, за 2024 год составила 54%, а за первый квартал 2025 года — 71%.

Наибольшая часть путешественников отправлялись в туристические или деловые поездки в одиночку, четверть ― вдвоем, а остальные — компаниями.



«В этом году мы делаем акцент на продвижении регионального бренда «Вольный Дон» через цифровые инструменты и событийный туризм. На одноименном портале в интернете можно найти подборку туристических маршрутов по Ростовской области, а также достопримечательностей, мест для активного отдыха и проживания туристов», — рассказала директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова.