Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса

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Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк Уралсиб расширил возможности мобильного приложения для бизнес-клиентов, дополнив его новыми опциями

В обновленной версии приложения клиент Уралсиба может подать заявку на получение экспресс-кредита, отправить документы по запросу банка, подписать анкету и оферту и перечислить деньги на счет без посещения офиса. Также можно продолжить работу с заявкой, которую ранее оформили оффлайн.

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Добавлен и виджет истории списаний и поступлений. Включить его можно по иконке в левом углу, нажав «Истории операций». Данные фильтруются по типам, датам и суммам «от» и «до». Внизу виджета будут отображаться подходящие операции. Информацию можно фильтровать и по всплывающему списку операций в виджете, нажав на интересующий.

Помимо этого, в приложении теперь можно создавать шаблоны переводов по номеру карты. Функция доступна в разделе «Шаблоны» — для новых и уже проведенных платежей. Готовый шаблон можно оплатить, отредактировать или удалить.

Также сотрудники банка обновили иконку сервиса для Android, чтобы клиентам было проще различать приложения банка для юридических и физических лиц.

Подробности о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте банка Уралсиб и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с максимальным кешбэком.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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