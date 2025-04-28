Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса

В обновленной версии приложения клиент Уралсиба может подать заявку на получение экспресс-кредита, отправить документы по запросу банка, подписать анкету и оферту и перечислить деньги на счет без посещения офиса. Также можно продолжить работу с заявкой, которую ранее оформили оффлайн.

Добавлен и виджет истории списаний и поступлений. Включить его можно по иконке в левом углу, нажав «Истории операций». Данные фильтруются по типам, датам и суммам «от» и «до». Внизу виджета будут отображаться подходящие операции. Информацию можно фильтровать и по всплывающему списку операций в виджете, нажав на интересующий.

Помимо этого, в приложении теперь можно создавать шаблоны переводов по номеру карты. Функция доступна в разделе «Шаблоны» — для новых и уже проведенных платежей. Готовый шаблон можно оплатить, отредактировать или удалить.



Также сотрудники банка обновили иконку сервиса для Android, чтобы клиентам было проще различать приложения банка для юридических и физических лиц.