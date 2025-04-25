Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с максимальным кешбэком

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Краснодарский край

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в апрельском рейтинге лучших дебетовок с максимальным кешбэком

Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 марта 2025 года).

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При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • величину кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров;
  • условия обмена бонусов на рубли и максимальную сумму лимита, которую можно получить за месяц;
  • размер процентов на остаток и порядок их начисления;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
  • доставку;
  • возможность онлайн-оформления.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб, сочетающий в себе кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.

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