Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с максимальным кешбэком

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в апрельском рейтинге лучших дебетовок с максимальным кешбэком

Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 марта 2025 года).

При составлении рейтинга аналитики портала учли: величину кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров;

условия обмена бонусов на рубли и максимальную сумму лимита, которую можно получить за месяц;

размер процентов на остаток и порядок их начисления;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

доставку;

возможность онлайн-оформления. «Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб, сочетающий в себе кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.