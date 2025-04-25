Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с максимальным кешбэком
Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в апрельском рейтинге лучших дебетовок с максимальным кешбэком
Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 марта 2025 года).
При составлении рейтинга аналитики портала учли:
- величину кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров;
- условия обмена бонусов на рубли и максимальную сумму лимита, которую можно получить за месяц;
- размер процентов на остаток и порядок их начисления;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
- доставку;
- возможность онлайн-оформления.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб, сочетающий в себе кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.
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