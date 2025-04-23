Жителям Краснодарского края помогут бесплатно подобрать автомобиль онлайн

Пользователи популярной платформы объявлений теперь могут оставлять заявки на бесплатный подбор автомобиля

Как сообщила пресс-служба платформы «Авито Авто», сервис «Селект» теперь помогает выбрать автомобиль с самого начала поисков. Пользователи могут оставить заявку на бесплатный подбор машины: персональный менеджер уточнит пожелания по марке, бюджету и техническим характеристикам, а затем предложит подходящие варианты от дилеров.

Раньше менеджеры подключались только после того, как клиент выбирал конкретное авто, или искали альтернативу, если что-то не устраивало. Теперь помощь доступна на всех этапах. Как и прежде, сервис предоставляет бесплатный отчет «Автотеки» для машин с пробегом и онлайн-бронирование.

«Селект» стал доступен в новых регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Ростовской и Саратовской областях.

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«Автомобильный рынок активно меняется, и все больше покупателей выбирают онлайн-формат для поиска машины. С момента запуска проекта в августе прошлого года через «Селект» приобрели более 10 тысяч автомобилей», — отметил руководитель сервиса «Селект» от «Авито Авто» Эдуард Ефремов.