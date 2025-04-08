Опасные вещества с горящего мусорного полигона в Новороссийске могли попасть в Черное море. Это показали снимки со спутника

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/5201
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/5201

Эколог показал спутниковые снимки горящей свалки под Новороссийском. Фильтрат от нее мог перетечь в реку и в Черное море

Предыстория: За лето 2024 года мусорный полигон под Новороссийском горел дважды. Очередное возгорание произошло 13 марта 2025 года. Свалку не могут потушить почти месяц. Местные жители жалуются на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксирует загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.

Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки необратим. Она будет периодически загораться.

26 марта во время тушения пожара на полигоне сошел «мусорный оползень». В этот же день фильтрат потек в реку Озерейка.

Эколог Георгий Каваносян опубликовал и проанализировал спутниковые снимки мусорного полигона под Новороссийском, сделанные 28 марта и 1 апреля. На изображениях в ручье Безымянный видны следы фильтрата. Оттуда он мог попасть в реку Озерейка, а через нее — в Черное море. 

Член экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат рассказала «Блокноту», что утечка фильтрата напрямую связана с пожаром на полигоне. По ее словам, при тушении огня разрушили заградительную дамбу свалки.

«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»:

«Это не ликвидировать за один день, потому что из реки все выходит в море. В Черном море затонули танкеры с нефтепродуктами, теперь в акваторию вытекает еще и фильтрат. Щелба принимает несортированные отходы, туда попадают и масляные фильтры, и батарейки — их не перебирают. Все сбрасывается в общий контейнер и вывозится на полигон. В результате эти отходы, размытые водой, попадают в наши водоемы», — поделилась Татьяна Трибрат.

Фильтрат — это темная жидкая субстанция, которая выделяется на свалках и полигонах ТБО при гниении мусора. Она может содержать ртуть, аммиак, фенолы и другие опасные вещества. Из-за своего состава фильтрат признан веществом IV класса опасности.

Заместитель мэра Новороссийска Александр Гавриков написал в своем телеграм-канале, что к 8 апреля площадь пожара сократилась с 2,5 тыс. до 300 кв. метров. Он утверждает, что открытого горения нет, а только «подслойное тление».

Как сообщали Юга.ру, в 2024 году власти заговорили о рекультивации полигона, но местные жители были уверены в обратном. В Росприроднадзоре рассказали, что мощности свалки исчерпали еще в 2023 году. План рекультивации одобрили еще в 2022 году, но работы не начали.

31 марта стало известно, что мусорный полигон хотят расширить. Реконструкцию оценили в 1,1 млрд рублей.

Мусор Новороссийск Пожары Черное море Экология

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