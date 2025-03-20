В Краснодаре открылась весенняя «Кубанская ярмарка». На ее организацию власти потратили 59,5 млн рублей

Центр развития курортов и туризма анонсировал на 20 марта открытие весенней «Кубанской ярмарки». Она продлится до 23 марта в центре «Экспоград Юг». Местные производители представят на ней колбасы, сыры, молочную продукцию, свежее мясо и птицу, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед, специи и пряности, напитки, рыбу и морепродукты, саженцы плодовых деревьев, цветы и хвойные растения.

Ярмарка будет работать по адресу: улица Конгрессная, 1 (между мегацентром «Красная Площадь» и ЖК «Немецкая деревня»). С 9:00 до 18:00 посетители смогут дегустировать фермерские продукты и напитки. Вход свободный.



Юга.ру нашли на сайте госзакупок контракт на организацию «Кубанской ярмарки» стоимостью 59,5 млн рублей.



Обеспечение конструкциями, оборудованием, мебелью и техническими средствами обошлось примерно в 41,4 млн рублей. На оформление и полиграфические материалы потратили 2,5 млн рублей, на обеспечение безопасности, электробезопасности и надлежащего санитарного состояния — 15,5 млн рублей, а на фотосъемку мероприятия — 62,5 тыс. рублей.