В Краснодаре открылась весенняя «Кубанская ярмарка». На ее организацию власти потратили 59,5 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре весенняя «Кубанская ярмарка» продлится до 23 марта

Центр развития курортов и туризма анонсировал на 20 марта открытие весенней «Кубанской ярмарки». Она продлится до 23 марта в центре «Экспоград Юг». 

Местные производители представят на ней колбасы, сыры, молочную продукцию, свежее мясо и птицу, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед, специи и пряности, напитки, рыбу и морепродукты, саженцы плодовых деревьев, цветы и хвойные растения.

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Ярмарка будет работать по адресу: улица Конгрессная, 1 (между мегацентром «Красная Площадь» и ЖК «Немецкая деревня»). С 9:00 до 18:00 посетители смогут дегустировать фермерские продукты и напитки. Вход свободный.

Юга.ру нашли на сайте госзакупок контракт на организацию «Кубанской ярмарки» стоимостью 59,5 млн рублей.

Обеспечение конструкциями, оборудованием, мебелью и техническими средствами обошлось примерно в 41,4 млн рублей. На оформление и полиграфические материалы потратили 2,5 млн рублей, на обеспечение безопасности, электробезопасности и надлежащего санитарного состояния — 15,5 млн рублей, а на фотосъемку мероприятия — 62,5 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, какие продукты подорожали в Краснодаре в начале 2025 года.

Выставки Деньги Еда Краснодар Кубанская ярмарка Малый и средний бизнес Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Ярмарки

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