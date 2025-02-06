Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Из него исключили губернатора Кубани

В обновленный состав президиума Госсовета России не вошли главы Кубани, Крыма и Ингушетии

5 февраля на официальном портале правовой информации опубликовали распоряжение президента РФ Владимира Путина. Он утвердил новый состав Государственного совета России.



В него вошли 26 человек, в том числе: председатель правительства Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Секретарем Госсовета остался помощник президента Алексей Дюмин.

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Из состава президиума исключили вице-премьера Юрия Трутнева, губернаторов Белгородской, Амурской и Кировской областей — Вячеслава Гладкова, Василия Орлова и Александра Соколова.



Также его покинули глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава Крыма Сергей Аксенов.



В последний раз состав президиума обновляли в июле 2024 года.



Напомним, что в сентябре 2025 года в России должны состояться прямые выборы 17 глав регионов, в том числе — Краснодарского края.