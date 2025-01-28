«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года
Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место рейтинга лучших дебетовок 2024 года
В рейтинге портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2024 года).
Итоговый список сформировали на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. Первое место занял продукт банка Уралсиб.
В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:
При составлении рейтинга аналитики учитывали:
- размер кешбэка в собственной программе лояльности банка и у партнеров;
- процент начисления на остаток средств на счете карты;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
- дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и другие параметры.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, рейтинг лучших кредиток 2024 года также возглавила карта банка Уралсиб — «120 дней на максимум».
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