«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года

Итоговый список сформировали на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. Первое место занял продукт банка Уралсиб.

В рейтинге портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2024 года).

В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.