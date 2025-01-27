Карта Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток 2024 года
Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших кредиток 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру
В исследовании сравнили предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2024 года).
Итоговый рейтинг составили на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по кредитным картам. Эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. Первое место заняла кредитка Уралсиба.
При составлении рейтинга продукты сравнивали по основным параметрам:
- длительность льготного периода;
- диапазон ставок кредитования;
- лимит суммы задолженности;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- размер кешбэка и его категории;
- лимиты на переводы и условия снятия денег;
- наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками, и другие.
Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб предложил клиентам программу долгосрочных сбережений.
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