Карта Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток 2024 года

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших кредиток 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру

В исследовании сравнили предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2024 года).

Итоговый рейтинг составили на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по кредитным картам. Эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. Первое место заняла кредитка Уралсиба.

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При составлении рейтинга продукты сравнивали по основным параметрам: длительность льготного периода;

диапазон ставок кредитования;

лимит суммы задолженности;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

размер кешбэка и его категории;

лимиты на переводы и условия снятия денег;

наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками, и другие.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб предложил клиентам программу долгосрочных сбережений.