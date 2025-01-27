Карта Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредиток 2024 года

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших кредиток 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру

В исследовании сравнили предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2024 года).

Итоговый рейтинг составили на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по кредитным картам. Эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. Первое место заняла кредитка Уралсиба.

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При составлении рейтинга продукты сравнивали по основным параметрам:

  • длительность льготного периода;
  • диапазон ставок кредитования;
  • лимит суммы задолженности;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • размер кешбэка и его категории;
  • лимиты на переводы и условия снятия денег;
  • наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками, и другие.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб предложил клиентам программу долгосрочных сбережений.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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