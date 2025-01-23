Кредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов наличными за 2024 год

Продукт банка Уралсиб занял второе место рейтинга лучших кредитов наличными за 2024 год

Портал Выберу.ру составил итоговый рейтинг лучших кредитов наличными на базе собственных ежемесячных аналитических исследований по этой тематике. Эксперты учли накопленные за год позиции банков-лидеров. Для составления рейтинга аналитики сравнили наиболее выгодные предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 декабря 2024). Продукт Уралсиба занял второе место в списке.

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При ранжировании кредитов банков в списке эксперты учитывали: размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;

сумму кредита и срок кредитования;

стоимость личного страхования, если оно необходимо для понижения ставки;

отсутствие комиссий и скрытых выплат;

наличие опции для понижения ставки;

возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.

Узнать полные условия потребительского кредитования в Уралсибе можно на сайте банка, в его ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лучшим российским банком в категории «Вклад года». Эксперты портала Brobank.ru отметили, что в течение 2024 года банк выдерживал одни из самых высоких ставок по депозитам.