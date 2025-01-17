«Только банк и ничего лишнего»: рекламная кампания Уралсиба стала «Креативом года»

Уралсиб стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Креатив года» за лучшее позиционирование банка в рекламной кампании «Ничего лишнего»

Журнал Тhe Retail Finance подвел итоги ХVIII ежегодной премии за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Награды в ключевых номинациях получили самые успешные банки и компании отрасли.

Весной 2024 года Уралсиб запустил рекламную кампанию «Ничего лишнего». Она предлагает с иронией посмотреть на мир, в котором банки оказывают слишком много дополнительных услуг. Уралсиб представил идею «чистого» банкинга. Мысль, что «банк должен оставаться только банком», которая приходит в голову главному герою в исполнении актёра Никиты Волкова, начинает менять законы физики и выводит весь мир из равновесия.

«Основная идея кампании — поддержать новую brand proposition банка «Только банк и ничего лишнего». В ее основе — проведенные банком исследования, которые показали, что существенная часть потребителей предпочитает делать покупки не в экосистемах, а там, где им привычно и удобно (это касается не только банковской сферы, но и других потребительских сегментов). Людей раздражает обилие избыточной отвлекающей информации в банковских приложениях, часть клиентов не очень верят в то, что банки могут предоставлять качественные услуги в несвойственных для них сферах. В концепции «ничего лишнего» акцент на развитии именно финансовых продуктов, на их доведении до совершенства с учетом текущих рыночных стандартов и процессов», — отметил старший вице-президент по маркетингу и внешним коммуникациям банка Уралсиб Василий Хозяинов.

«Если в 2008-м были американские горки, то сейчас это плавная поездка на карусели»: может ли в России повториться финансовый кризис

Задача кампании — выстроить имидж Уралсиба как бренда, специализирующегося на услугах «чистого» банкинга (дебетовые карты, кредитные карты, переводы, работа с юридическими лицами), поскольку большое количество клиентов предпочитают иметь удобные, понятные и быстрые банковские продукты и сервисы, а не «все в одном».

В основе рекламной кампании — четыре видеоролика с одним главным героем и баннеры для наружной рекламы в новом стиле Уралсиба.

Уралсиб запустил «гибкий офис» в Уфе: что это значит

Участников премии RETAIL FINANCE AWARDS отбирали в два этапа: на первом номинанты проходили через квалификационное голосование профессионального сообщества, на втором проекты представили на конференции «Кредитование и риски в розничном банке» и форуме «Retail Finance Forum. Игры разума». В финал вышел 61 проект. Редакция журнала определила победителей, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лучшим российским банком в категории «Вклад года». Эксперты портала Brobank.ru отметили, что в течение 2024 года банк выдерживал одни из самых высоких ставок по депозитам.