Уралсиб стал лучшим российским банком в категории «Вклад года»

Сервис подбора финансовых услуг Brobank.ru назвал Уралсиб лучшим банком в категории «Вклад года»

Сервис Brobank.ru выбрал лучшие банки года по отдельным категориям, учитывая знаковые события на рынке кредитных организаций. Эксперты портала отметили, что в течение 2024 года Уралсиб выдерживал одни из самых высоких ставок по вкладам. Причем максимальная из них была доступна клиентам без специальных условий, например, покупки отдельного платного тарифа или активного использования карты.

Сейчас по рублевому вкладу «Доход» Уралсиба можно получить от 21% до 25% годовых с капитализацей (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Банк сохранил высокую доходность при размещении денег на год — до 23,61% годовых с капитализацией. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.