Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Dead Мороз»
В краснодарском театре «Шардам» 12 января пройдет читка пьесы «Dead Мороз» (18+)
Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 12 января новое событие. Состоится читка пьесы «Dead Мороз» Марты Райцес.
Это черная комедия с космически меланхолическим настроением. Пьеса наполнена размышлением о том, что такое Дед Мороз, почему в него верят дети и почему это интересно родителям
Читайте также:
По словам организаторов, история Райес очень злободневная. В ней есть новогодний утренник в школе, учителя, переодетые в персонажей елки, дети и родители, исследование веры в Деда Мороза как сакрального персонажа, внезапная смерть героя.
Читка состоится в театре «Шардам» по адресу улица Коммунаров, 268Д. Начало в 18:00.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в здании бывшей лютеранской церкви заработает фотовыставка «Город N».