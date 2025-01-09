Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Dead Мороз»

Это черная комедия с космически меланхолическим настроением. Пьеса наполнена размышлением о том, что такое Дед Мороз, почему в него верят дети и почему это интересно родителям

По словам организаторов, история Райес очень злободневная. В ней есть новогодний утренник в школе, учителя, переодетые в персонажей елки, дети и родители, исследование веры в Деда Мороза как сакрального персонажа, внезапная смерть героя.

Читка состоится в театре «Шардам» по адресу улица Коммунаров, 268Д. Начало в 18:00.