Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Dead Мороз»

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В краснодарском театре «Шардам» 12 января пройдет читка пьесы «Dead Мороз» (18+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 12 января новое событие. Состоится читка пьесы «Dead Мороз» Марты Райцес.

Это черная комедия с космически меланхолическим настроением. Пьеса наполнена размышлением о том, что такое Дед Мороз, почему в него верят дети и почему это интересно родителям

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По словам организаторов, история Райес очень злободневная. В ней есть новогодний утренник в школе, учителя, переодетые в персонажей елки, дети и родители, исследование веры в Деда Мороза как сакрального персонажа, внезапная смерть героя.

Читка состоится в театре «Шардам» по адресу улица Коммунаров, 268Д. Начало в 18:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в здании бывшей лютеранской церкви заработает фотовыставка «Город N».

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