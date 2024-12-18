Уралсиб реализовал концепцию «гибкого офиса» в Уфе

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Press Foto, freepik.com
    © Фото Press Foto, freepik.com

Банк Уралсиб реализовал концепцию «гибкого офиса» на крупнейшей площадке в Уфе

Модель «гибкого офиса» — это сочетание очного и дистанционного форматов работы, а также совместное использование единого офиса и рабочих мест сотрудниками различных подразделений.

Это позволяет управлять расположением отдельных работников или команд в формате «рабочее место как услуга».

Новые методы работы Уралсиб начал запускать 4,5 года назад в Москве. Это показало, что банк может адаптироваться к новым реалиям без ущерба для производительности.

«Пандемия стала глобальным вызовом для банковской отрасли, вынудив нас оперативно перестраивать подходы к организации труда. Для банка это стало отправной точкой для внедрения гибких форматов работы. В разгар пандемии это казалось невероятным. Но условиях удаленной работы мы повысили эффективность процессов при снижении потребности в офисных площадях», — рассказал старший вице-президент по стратегическому развитию банка Уралсиб Андрей Болдин.

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Формат «гибкого офиса» в Уфе затронул больше двух тысяч рабочих мест. Для его реализации в здании на улице Крупской, 9 организовали современные пространства, внедрили мобильное приложение для бронирования рабочих мест и создали центры обработки данных нового формата.

«Проект в Уфе стал примером внедрения инновационных решений, которые отвечают требованиям времени и формируют новое понимание офисной работы. Мы будем масштабировать этот подход на других наших площадках по всей стране», — заявил Андрей Болдин.

Как писали Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.

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