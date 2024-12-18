Уралсиб реализовал концепцию «гибкого офиса» в Уфе

Модель «гибкого офиса» — это сочетание очного и дистанционного форматов работы, а также совместное использование единого офиса и рабочих мест сотрудниками различных подразделений.



Это позволяет управлять расположением отдельных работников или команд в формате «рабочее место как услуга».



Новые методы работы Уралсиб начал запускать 4,5 года назад в Москве. Это показало, что банк может адаптироваться к новым реалиям без ущерба для производительности.

«Пандемия стала глобальным вызовом для банковской отрасли, вынудив нас оперативно перестраивать подходы к организации труда. Для банка это стало отправной точкой для внедрения гибких форматов работы. В разгар пандемии это казалось невероятным. Но условиях удаленной работы мы повысили эффективность процессов при снижении потребности в офисных площадях», — рассказал старший вице-президент по стратегическому развитию банка Уралсиб Андрей Болдин.