Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»
Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком» до 30 июня 2025 года
По условиям акции, участники программы «Уралсиб Бонус» могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных- и авиабилетов, а также за бронирование отелей на портале OneTwoTrip.
При оплате покупок на OneTwoTrip банковскими картами, подключенными к программе «Уралсиб Бонус», можно получить кешбэк:
- 3% — от стоимости авиабилета;
- 5% — от цены железнодорожного билета;
- 5% — от стоимости бронирования номера в отеле.
Акция действует с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Подробности об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь.
Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбэка программы «Уралсиб Бонус».
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