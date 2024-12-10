Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком» до 30 июня 2025 года

По условиям акции, участники программы «Уралсиб Бонус» могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных- и авиабилетов, а также за бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

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При оплате покупок на OneTwoTrip банковскими картами, подключенными к программе «Уралсиб Бонус», можно получить кешбэк:

  • 3% — от стоимости авиабилета;
  • 5% — от цены железнодорожного билета;
  • 5% — от стоимости бронирования номера в отеле.

Акция действует с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.

Подробности об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь.

Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбэка программы «Уралсиб Бонус».

 Полные условия программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Как писали Юга.ру, с 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер.

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