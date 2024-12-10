Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком» до 30 июня 2025 года

По условиям акции, участники программы «Уралсиб Бонус» могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных- и авиабилетов, а также за бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

При оплате покупок на OneTwoTrip банковскими картами, подключенными к программе «Уралсиб Бонус», можно получить кешбэк: 3% — от стоимости авиабилета;

5% — от цены железнодорожного билета;

5% — от стоимости бронирования номера в отеле.

Акция действует с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.



Подробности об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь.

Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбэка программы «Уралсиб Бонус».