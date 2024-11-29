ГК ТОЧНО и «Сколково» заключили соглашение о партнерстве

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стал партнером акселерационной программы Фонда «Сколково»

Двухлетнее соглашение о сотрудничестве подписали директор объединенной дирекции ГК ТОЧНО Олег Ермоцанов и заместитель председателя правления Фонда «Сколково» Алексей Паршиков.

Партнерство предполагает участие ГК ТОЧНО в бизнес-акселераторе Build UP Фонда «Сколково» — программе по поиску и внедрению инновационных технологий в сфере строительства и девелопмента. Согласно договору о сотрудничестве, эксперты «Сколково» проанализируют деятельность застройщика и выявят наиболее перспективные бизнес-кейсы для внедрения инноваций.

По итогам акселераторов ГК ТОЧНО отсмотрит около 200 заявок технологических проектов, которые прошли заочный отбор экспертами фонда, — их девелопер сможет применить в строительстве жилых, коммерческих и социальных объектов. Предложенные стартапами решения направят на увеличение скорости и снижение стоимости строительства, повышение эффективности эксплуатации недвижимости, обеспечение безопасности и улучшение качества жизни.

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Партнерство федерального девелопера и крупнейшего инновационного центра страны стало логичным продолжением участия Олега Ермоцанова в жюри всероссийского конкурса «Битва современных решений в строительстве» — совместного проекта Всеостройке.рф, Фонда «Сколково» и акселератора Build Up.

«Выходим на новый уровень — начинаем сотрудничать со «Сколково» для технического и оптимального решения задач ГК ТОЧНО по снижению себестоимости жилого района «Первое место». Инновации в строительстве — основной инструмент для увеличения производительности в проектах», — отметил Олег Ермоцанов.

Как отмечают в пресс-службе девелопера, для ГК ТОЧНО сотрудничество со «Сколково» — результат устойчивой стратегии партнерства с лидерами отраслей. Ранее в этом году девелопер подписал два соглашения: со Сбером — о цифровой трансформации, с Т2 — об обеспечении жилых комплексов ТОЧНО бесперебойной связью и скоростным 4G-интернетом.