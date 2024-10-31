Центральный, Юбилейный, Гидростроителей. В Краснодаре 31 октября без света останутся больше 60 улиц

Жителям сразу нескольких микрорайонов Краснодара отключат электричество на весь день

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Краснодаре 31 октября планово отключат электроэнергию. С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам: Думенко,4/1, 15;

Алма-Атинская, 102;

70 лет Октября, 36

Брянская, 6, 8, 34, 39, 49, 57, 75;

Дзержинского, 11/1, 35, 41;

Морская, 3;

Офицерская, 4-28;

Рашпилевская, 196-210, 226 -238, 257, 263, 269-289;

Гаражная, 110-120;

Селезнева, 194-196

Первомайская, 4/а;

Благоева, 2, 15, 17-19, 21/1, 23-27;

Трудовой славы, 25-27;

Первомайская, 6/4, 36, 41/1;

Ученическая, 40-42;

Восточная, 3-15, 2-26, 32-34;

Железнодорожная, 1-39;

Студенченская, 1;

Медунова, 8-22;

Созидателей, 2-16, 21-21, 7-7;

Медовая, 17-31,14-30;

Новицкого, 23-33;

Тенгинская, 11-21;

Минина, 14-42,15-45;

Ушакова, 51-51;

Сусанина, 11, 37-47, 38-50;

Светлая, 1-11, 4-20;

Авиаторов, 27-31,18-28;

Педагогическая, 1-17, 2-18;

Мирная, 2-14, 1-45;

Школьная, 15/6;

Ейское шоссе, 7/21;

Рудакова, 7/19, 34, 65;

Петрова, 21, 31, 89;

Ратной Славы, 77, 81, 83;

Садовая, 141, 153;

Новокузнечная, 143-165, 126-146;

Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;

Кутузова, 102-110;

Березанская, 75-77, 82-88;

Фабричная, 2;

Корницкого, 71;

Промышленная, 27-31, 43, 90-134;

Северная, 395;

Вишняковой, 69;

Янковского, 29-39, 32-44;

Гоголя, 83-101.

На этот же период электричество отключат по переулкам и проездам: Абинский, 4-24, 3-29;

Корсунский, 1-21,2-22;

Динской, 2-26,3-25;

Тимашевский, 1-17;

Колосистый, 4-8,1-19;

Величковский, 4-8;

Манежный, 1-5. Также света не будет в поселке Березовый, СНТ Российский, Янтарь, Связист, Надежда, Медик и Транспортник.