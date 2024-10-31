Центральный, Юбилейный, Гидростроителей. В Краснодаре 31 октября без света останутся больше 60 улиц
Жителям сразу нескольких микрорайонов Краснодара отключат электричество на весь день
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Краснодаре 31 октября планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:
- Думенко,4/1, 15;
- Алма-Атинская, 102;
- 70 лет Октября, 36
- Брянская, 6, 8, 34, 39, 49, 57, 75;
- Дзержинского, 11/1, 35, 41;
- Морская, 3;
- Офицерская, 4-28;
- Рашпилевская, 196-210, 226 -238, 257, 263, 269-289;
- Гаражная, 110-120;
- Селезнева, 194-196
- Первомайская, 4/а;
- Благоева, 2, 15, 17-19, 21/1, 23-27;
- Трудовой славы, 25-27;
- Первомайская, 6/4, 36, 41/1;
- Ученическая, 40-42;
- Восточная, 3-15, 2-26, 32-34;
- Железнодорожная, 1-39;
- Студенченская, 1;
- Медунова, 8-22;
- Созидателей, 2-16, 21-21, 7-7;
- Медовая, 17-31,14-30;
- Новицкого, 23-33;
- Тенгинская, 11-21;
- Минина, 14-42,15-45;
- Ушакова, 51-51;
- Сусанина, 11, 37-47, 38-50;
- Светлая, 1-11, 4-20;
- Авиаторов, 27-31,18-28;
- Педагогическая, 1-17, 2-18;
- Мирная, 2-14, 1-45;
- Школьная, 15/6;
- Ейское шоссе, 7/21;
- Рудакова, 7/19, 34, 65;
- Петрова, 21, 31, 89;
- Ратной Славы, 77, 81, 83;
- Садовая, 141, 153;
- Новокузнечная, 143-165, 126-146;
- Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;
- Кутузова, 102-110;
- Березанская, 75-77, 82-88;
- Фабричная, 2;
- Корницкого, 71;
- Промышленная, 27-31, 43, 90-134;
- Северная, 395;
- Вишняковой, 69;
- Янковского, 29-39, 32-44;
- Гоголя, 83-101.
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На этот же период электричество отключат по переулкам и проездам:
- Абинский, 4-24, 3-29;
- Корсунский, 1-21,2-22;
- Динской, 2-26,3-25;
- Тимашевский, 1-17;
- Колосистый, 4-8,1-19;
- Величковский, 4-8;
- Манежный, 1-5.
Также света не будет в поселке Березовый, СНТ Российский, Янтарь, Связист, Надежда, Медик и Транспортник.
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