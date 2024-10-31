Центральный, Юбилейный, Гидростроителей. В Краснодаре 31 октября без света останутся больше 60 улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителям сразу нескольких микрорайонов Краснодара отключат электричество на весь день

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Краснодаре 31 октября планово отключат электроэнергию.

С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

  • Думенко,4/1, 15;
  • Алма-Атинская, 102;
  • 70 лет Октября, 36
  • Брянская, 6, 8, 34, 39, 49, 57, 75;
  • Дзержинского, 11/1, 35, 41;
  • Морская, 3;
  • Офицерская, 4-28;
  • Рашпилевская, 196-210, 226 -238, 257, 263, 269-289;
  • Гаражная, 110-120;
  • Селезнева, 194-196
  • Первомайская, 4/а;
  • Благоева, 2, 15, 17-19, 21/1, 23-27;
  • Трудовой славы, 25-27;
  • Первомайская, 6/4, 36, 41/1;
  • Ученическая, 40-42;
  • Восточная, 3-15, 2-26, 32-34;
  • Железнодорожная, 1-39;
  • Студенченская, 1;
  • Медунова, 8-22;
  • Созидателей, 2-16, 21-21, 7-7;
  • Медовая, 17-31,14-30;
  • Новицкого, 23-33;
  • Тенгинская, 11-21;
  • Минина, 14-42,15-45;
  • Ушакова, 51-51;
  • Сусанина, 11, 37-47, 38-50;
  • Светлая, 1-11, 4-20;
  • Авиаторов, 27-31,18-28;
  • Педагогическая, 1-17, 2-18;
  • Мирная, 2-14, 1-45;
  • Школьная, 15/6;
  • Ейское шоссе, 7/21;
  • Рудакова, 7/19, 34, 65;
  • Петрова, 21, 31, 89;
  • Ратной Славы, 77, 81, 83;
  • Садовая, 141, 153;
  • Новокузнечная, 143-165, 126-146;
  • Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;
  • Кутузова, 102-110;
  • Березанская, 75-77, 82-88;
  • Фабричная, 2;
  • Корницкого, 71;
  • Промышленная, 27-31, 43, 90-134;
  • Северная, 395;
  • Вишняковой, 69;
  • Янковского, 29-39, 32-44;
  • Гоголя, 83-101.

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На этот же период электричество отключат по переулкам и проездам:

  • Абинский, 4-24, 3-29;
  • Корсунский, 1-21,2-22;
  • Динской, 2-26,3-25;
  • Тимашевский, 1-17;
  • Колосистый, 4-8,1-19;
  • Величковский, 4-8;
  • Манежный, 1-5.

Также света не будет в поселке Березовый, СНТ Российский, Янтарь, Связист, Надежда, Медик и Транспортник.

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