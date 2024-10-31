Маркет локальных брендов и гаражная распродажа пройдут в краснодарском баре

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарский бар El Barto приглашает 3 ноября на праздничный маркет (18+)

Краснодарский бар El Barto приглашает 3 ноября на праздничный маркет в честь Хэллоуина. 

Гостей ждут товары от локальных брендов, одежда в стиле гранж, керамика и многое другое. Посетители смогут перекусить и выпить, послушать музыку, поучаствовать в интерактивах, выиграть подарки и сделать памятные снимки с тематической фотозоной.

Всех желающих ждут с 12:00 до 19:00 по адресу улица Северная, 223. Вход свободный. 

Что такое этот ваш Хэллоуин?:

Напомним, в 2017 году на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск с воодушевляющей речью выступил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заявил, что регион победил валентинки и хэллоуинки.

Ранее не отмечать Хэллоуин рекомендовало школам краевое министерство образования и науки, а настоятель краснодарского храма Рождества Христова и вовсе назвал этот праздник «дорогой в содомию».

Власти Сочи предложили предпринимателям отмечать День Черного моря вместо Хэллоуина. 

Как писали Юга.ру, фотостудия Sisters анонсировала на 1 и 2 ноября ночи ужасов, приуроченные к празднованию Хэллоуина. Можно будет посмотреть современные и классические хорроры.

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