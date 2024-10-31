Маркет локальных брендов и гаражная распродажа пройдут в краснодарском баре

Краснодарский бар El Barto приглашает 3 ноября на праздничный маркет в честь Хэллоуина.

Гостей ждут товары от локальных брендов, одежда в стиле гранж, керамика и многое другое. Посетители смогут перекусить и выпить, послушать музыку, поучаствовать в интерактивах, выиграть подарки и сделать памятные снимки с тематической фотозоной.

Всех желающих ждут с 12:00 до 19:00 по адресу улица Северная, 223. Вход свободный.