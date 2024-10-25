От «Сонной лощины» до «Заклятия». В Краснодаре пройдут две «ночи ужасов»
В Краснодаре 1 и 2 ноября можно будет посмотреть классические и современные хорроры (18+)
Краснодарская фотостудия Sisters анонсировала* на 1 и 2 ноября ночи ужасов, приуроченные к празднованию Хэллоуина. Можно будет посмотреть как классические хорроры, так и современные.
Расписание:
- 1 ноября: «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Охотники за привидениями»;
- 2 ноября: «Заклятие», «Хэллоуин», «Пятница 13».
Что такое этот ваш Хэллоуин?:
Зрители в костюмах получат подарки от организаторов.
Начало показов в 19:00. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.
Как писали Юга.ру, в департаменте курортов, туризма и потребсферы Сочи советуют предпринимателям не проводить мероприятия, связанные с Хэллоуином. Власти предложили отметить другой праздник — День Черного моря.