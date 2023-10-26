Власти Сочи предлагают предпринимателям отмечать День Черного моря вместо Хэллоуина

Администрация Сочи не рекомендует отмечать Хэллоуин. Вместо него предлагают отметить День Черного моря

В департаменте курортов, туризма и потребсферы Сочи посоветовали предпринимателям не проводить мероприятия, связанные с Хэллоуином. Власти предложили отметить другой праздник — День Черного моря.

«31 октября отмечается День Черного моря, рекомендуем использовать данный повод для проведения тематических акций и событий на территории отелей, гостиниц и санаториев, провести субботник на подведомственных и прилегающих к объектам пляжных территориях с участием жителей и гостей курорта», — сказали в мэрии.