Власти Сочи предлагают предпринимателям отмечать День Черного моря вместо Хэллоуина
Администрация Сочи не рекомендует отмечать Хэллоуин. Вместо него предлагают отметить День Черного моря
В департаменте курортов, туризма и потребсферы Сочи посоветовали предпринимателям не проводить мероприятия, связанные с Хэллоуином. Власти предложили отметить другой праздник — День Черного моря.
«31 октября отмечается День Черного моря, рекомендуем использовать данный повод для проведения тематических акций и событий на территории отелей, гостиниц и санаториев, провести субботник на подведомственных и прилегающих к объектам пляжных территориях с участием жителей и гостей курорта», — сказали в мэрии.
Что такое этот ваш Хэллоуин?:
Напомним, ранее не отмечать Хэллоуин посоветовали краснодарским предпринимателям. Городское Управление торговли направило соответствующие письма.
Но развлекательные мероприятия в Краснодаре все-таки пройдут. В городе будут экскурсии по кладбищу, вечеринки и велоночь.