Что такое этот ваш Хэллоуин? История праздника, который пытаются запретить в Краснодаре

В седьмом веке н.э. папа Бонифаций IV учредил День всех святых 13 мая. В следующем столетии его перенесли на 1 ноября. Позже праздник перестал отмечаться среди протестантов как религиозный, а в Британии его продолжали отмечать как светский.



Хэллоуин был запрещен среди американских колонистов. Однако в 1800-х годах появились фестивали по сбору урожая, и они включали элементы праздника. С середины 19 века иммигранты, в том числе из Ирландии, перенесли обычаи Хэллоуина в США, и в 20 веке он стал одним из главных праздников страны.



Во время праздника люди надевают маски и костюмы для вечеринок и сбора угощений. В Хэллоуин обычно переодеваются в скелетов, черных кошек, призраков, ведьм, вампиров и других существ. Еще один символ праздника — фонарь-Джек, тыква (первоначально репа), вырезанная в виде демонического лица и с горящей свечой внутри.



Напомним, что в 2017 году на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион «победил валентинки и хэллоуинки».



Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара 20 октября рекомендовали местным предпринимателям воздержаться от празднования Хэллоуина.