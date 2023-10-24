Что такое этот ваш Хэллоуин? История праздника, который пытаются запретить в Краснодаре
С 31 октября по 1 ноября во многих странах празднуют Хэллоуин. На Кубани власти не рекомендуют его отмечать. Юга.ру в преддверии Дня всех Святых решили поделиться с читателями историей праздника
Хэллоуин или канун Дня всех Святых отмечают в странах Европы и Северной Америки. Его празднование не считается религиозным.
23 причины не праздновать Хэллоуин:
Хэллоуин берет свое начало с кельтского праздника Самайн народов древней Британии и Ирландии. Считалось, что 1 ноября наступает Новый год. Эта дата олицетворяла начало зимы, возвращение стад с пастбищ и возобновления аренды земли.
По легендам, в Самайн души умерших возвращались навестить свои дома. Тогда люди разжигали костры и надевали костюмы, чтобы прогнать злых духов. Этот период также считался благоприятным для гаданий.
В седьмом веке н.э. папа Бонифаций IV учредил День всех святых 13 мая. В следующем столетии его перенесли на 1 ноября. Позже праздник перестал отмечаться среди протестантов как религиозный, а в Британии его продолжали отмечать как светский.
Хэллоуин был запрещен среди американских колонистов. Однако в 1800-х годах появились фестивали по сбору урожая, и они включали элементы праздника. С середины 19 века иммигранты, в том числе из Ирландии, перенесли обычаи Хэллоуина в США, и в 20 веке он стал одним из главных праздников страны.
Во время праздника люди надевают маски и костюмы для вечеринок и сбора угощений. В Хэллоуин обычно переодеваются в скелетов, черных кошек, призраков, ведьм, вампиров и других существ. Еще один символ праздника — фонарь-Джек, тыква (первоначально репа), вырезанная в виде демонического лица и с горящей свечой внутри.
Напомним, что в 2017 году на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион «победил валентинки и хэллоуинки».
Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара 20 октября рекомендовали местным предпринимателям воздержаться от празднования Хэллоуина.