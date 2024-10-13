В Краснодарском крае одиннадцатилетнему Вадиму Онищенко требуется курсовое лечение. Как помочь мальчику?

Вадим родился в срок с нормальным весом и ростом, но врачи диагностировали ему синдром угнетения центральной нервной системы. Из роддома маму с малышом выписали под наблюдение невролога.



«Вадим был очень слабым, почти не набирал вес, постоянно плакал, плохо кушал. Долго не мог удерживать голову, игрушки в руки не брал и не улыбался. Я выполняла рекомендации невролога, делала массаж, мы проходили курсы реабилитации. И сын научился садиться, начал ходить», — поделилась мама мальчика Ирина Онищенко.



В четыре года у Вадима случился судорожный приступ, и развитие пошло на спад. Он перестал узнавать маму, взгляд стал испуганным и потерянным. Мальчику подобрали противосудорожный препарат, и он начал заново учиться навыкам самообслуживания.



В шесть лет Вадим попал в больницу с перитонитом. Организм справился, но пять дней в реанимации снова дали откат в развитии. Сейчас он на домашнем обучении, но его успеваемость низкая. Походка и координация движений нарушены. Чтобы восстановить утраченные навыки и выработать новые, ему необходима реабилитация и занятия со специалистами. Вадима готовы взять на лечение в Таганроге.



«У Вадима атонически-астатическая форма детского церебрального паралича. Мальчик неустойчиво ходит, часто падает, речь развита слабо. Вадиму необходим курс реабилитации для улучшения координации движений, повышения устойчивости при ходьбе, выработки навыков социализации, обучения альтернативным методам коммуникации», — рассказала невролог реабилитационного центра в Таганроге Людмила Чёрикова.



Мама воспитывает Вадима одна. Ей сложно самостоятельно собрать средства на курсовое лечение. Всего на оплату требуется 151 935 рублей .



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г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вадима Онищенко. Без НДС.