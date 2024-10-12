В Краснодарском крае пятилетнему Льву Глинскому необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из станицы Незамаевской Павловского района на курсовое лечение

Первые пол года Лев развивался как все младенцы — улыбался, пробовал ползать. Позже он стал отставать в развитии. Появились судорожные приступы.

Семья обратилась к неврологу, и мальчику диагностировали ДЦП, присвоили инвалидность. Он проходил реабилитацию в государственных клиниках, а курсы лечения в частных медцентрах помогали оплачивать родственники.

«Мы достигли результатов. Лева научился ползать и сидеть, ходит вдоль опоры и за руку, уверенно передвигается на специальном велосипеде, немного говорит. Благодаря читателям «Русфонда» у сына появился вертикализатор. Занятия в нем помогают кровообращению и улучшают состояние позвоночника», — поделилась мама Льва Галина Глинская.

Мальчик очень общительный, стремится к детям, любит играть. Но многих навыков и умений ему еще не хватает. Реабилитацию необходимо продолжать. Льва готовы принять на восстановительное лечение в Краснодаре.

«У Левы ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения), выраженная задержка психоречевого развития, дизартрия (нарушение произношения), сопутствующие заболевания органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Основные задачи запланированного курса реабилитации — увеличение объема движений в суставах, активизация психоречевого развития, коммуникации, игровой сюжетно-ролевой деятельности, формирование новых моторных навыков и умений в бытовой сфере — хождение с ходунками, умывание, использование столовых приборов», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

Мама Льва одна воспитывает двух сыновей. Они живут на пособия, поэтому им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 147 рублей.

Как помочь Льву?

  • отправить пожертвование на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Льва Глинского);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Льва Глинского. Без НДС.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Павловский район Русфонд

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В Краснодарском крае пятилетнему Льву Глинскому необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
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