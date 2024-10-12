В Краснодарском крае пятилетнему Льву Глинскому необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из станицы Незамаевской Павловского района на курсовое лечение
Первые пол года Лев развивался как все младенцы — улыбался, пробовал ползать. Позже он стал отставать в развитии. Появились судорожные приступы.
Семья обратилась к неврологу, и мальчику диагностировали ДЦП, присвоили инвалидность. Он проходил реабилитацию в государственных клиниках, а курсы лечения в частных медцентрах помогали оплачивать родственники.
«Мы достигли результатов. Лева научился ползать и сидеть, ходит вдоль опоры и за руку, уверенно передвигается на специальном велосипеде, немного говорит. Благодаря читателям «Русфонда» у сына появился вертикализатор. Занятия в нем помогают кровообращению и улучшают состояние позвоночника», — поделилась мама Льва Галина Глинская.
Мальчик очень общительный, стремится к детям, любит играть. Но многих навыков и умений ему еще не хватает. Реабилитацию необходимо продолжать. Льва готовы принять на восстановительное лечение в Краснодаре.
«У Левы ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения), выраженная задержка психоречевого развития, дизартрия (нарушение произношения), сопутствующие заболевания органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Основные задачи запланированного курса реабилитации — увеличение объема движений в суставах, активизация психоречевого развития, коммуникации, игровой сюжетно-ролевой деятельности, формирование новых моторных навыков и умений в бытовой сфере — хождение с ходунками, умывание, использование столовых приборов», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.
Мама Льва одна воспитывает двух сыновей. Они живут на пособия, поэтому им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 147 рублей.
Как помочь Льву?
- отправить пожертвование на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Льва Глинского);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Льва Глинского. Без НДС.
Ранее Юга.ру рассказывали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.