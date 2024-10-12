В Краснодарском крае пятилетнему Льву Глинскому необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Первые пол года Лев развивался как все младенцы — улыбался, пробовал ползать. Позже он стал отставать в развитии. Появились судорожные приступы.



Семья обратилась к неврологу, и мальчику диагностировали ДЦП, присвоили инвалидность. Он проходил реабилитацию в государственных клиниках, а курсы лечения в частных медцентрах помогали оплачивать родственники.



«Мы достигли результатов. Лева научился ползать и сидеть, ходит вдоль опоры и за руку, уверенно передвигается на специальном велосипеде, немного говорит. Благодаря читателям «Русфонда» у сына появился вертикализатор. Занятия в нем помогают кровообращению и улучшают состояние позвоночника», — поделилась мама Льва Галина Глинская.



Мальчик очень общительный, стремится к детям, любит играть. Но многих навыков и умений ему еще не хватает. Реабилитацию необходимо продолжать. Льва готовы принять на восстановительное лечение в Краснодаре.



«У Левы ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения), выраженная задержка психоречевого развития, дизартрия (нарушение произношения), сопутствующие заболевания органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Основные задачи запланированного курса реабилитации — увеличение объема движений в суставах, активизация психоречевого развития, коммуникации, игровой сюжетно-ролевой деятельности, формирование новых моторных навыков и умений в бытовой сфере — хождение с ходунками, умывание, использование столовых приборов», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.



Мама Льва одна воспитывает двух сыновей. Они живут на пособия, поэтому им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 147 рублей .



Как помочь Льву?

отправить пожертвование на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Льва Глинского);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда»;

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Льва Глинского. Без НДС.