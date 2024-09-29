Автобус с болельщиками гандбольного клуба из Ставрополя столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Есть погибший и пострадавшие

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/Starokorsun/2964
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/Starokorsun/2964

Фура выехала на встречную полосу и врезалась в автобус с болельщиками. Пострадало 17 человек, в том числе дети

29 сентября около 20:00 на трассе в районе станицы Старокорсунской фура столкнулась с рейсовым автобусом, после чего машины загорелись. Водитель грузовика выехал на встречку. 

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что водитель грузовика погиб. Всего госпитализировано 9 пострадавших.

В 21:25 МЦУ Краснодара сообщило, что пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 

Также по данным МЦУ Краснодара, в автобусе во время ДТП находились 49 болельщиков гандбольной команды.

Позже стало известно, что это болельщики ставропольского клуба «Виктор», они возвращались домой после матча с краснодарской командой «СКИФ».

Гандбольный клуб «Виктор» прокомментировал аварию и сообщил, что из пассажиров автобуса никто не погиб.

«На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками «Виктора». Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунская, столкнувшись с фурой. Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет»

Аварии Автомобили Гандбол ДТП Краснодар Общественный транспорт Ставрополь

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Автобус с болельщиками гандбольного клуба из Ставрополя столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Есть погибший и пострадавшие
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