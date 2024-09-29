Автобус с болельщиками гандбольного клуба из Ставрополя столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Есть погибший и пострадавшие

Фура выехала на встречную полосу и врезалась в автобус с болельщиками. Пострадало 17 человек, в том числе дети

29 сентября около 20:00 на трассе в районе станицы Старокорсунской фура столкнулась с рейсовым автобусом, после чего машины загорелись. Водитель грузовика выехал на встречку. МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что водитель грузовика погиб. Всего госпитализировано 9 пострадавших.



В 21:25 МЦУ Краснодара сообщило, что пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.