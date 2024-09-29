Автобус с болельщиками гандбольного клуба из Ставрополя столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Есть погибший и пострадавшие
Фура выехала на встречную полосу и врезалась в автобус с болельщиками. Пострадало 17 человек, в том числе дети
29 сентября около 20:00 на трассе в районе станицы Старокорсунской фура столкнулась с рейсовым автобусом, после чего машины загорелись. Водитель грузовика выехал на встречку.
МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что водитель грузовика погиб. Всего госпитализировано 9 пострадавших.
В 21:25 МЦУ Краснодара сообщило, что пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Также по данным МЦУ Краснодара, в автобусе во время ДТП находились 49 болельщиков гандбольной команды.
Позже стало известно, что это болельщики ставропольского клуба «Виктор», они возвращались домой после матча с краснодарской командой «СКИФ».
Гандбольный клуб «Виктор» прокомментировал аварию и сообщил, что из пассажиров автобуса никто не погиб.
«На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками «Виктора». Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунская, столкнувшись с фурой. Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет».