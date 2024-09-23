Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход», «Почетный пенсионер», «Комфорт» и «Комфорт Плюс»

20 сентября пресс-служба Уралсиба сообщила, что банк повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход», «Почетный пенсионер» (на всех сроках размещения средств) и «Комфорт» (на сроках 91 и 181 дней).

Также, в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, увеличилась ставка по вкладам «Комфорт Плюс».

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  • Доходность по вкладам «Доход» составляет 18-22,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка —100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 20% годовых с учетом капитализации на 181 день при размещении от 2 млн до 7 млн рублей.
  • Доходность по вкладам «Комфорт» — 13,7-16,8% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев Premium Light — от 1 млн до 10 млн рублей, Premium — от 2 млн до 100 млн рублей и Private — от 2 млн до 300 млн рублей. Сроки размещения — 91, 181 и 367 дней.
  • Доходность по вкладам «Комфорт Плюс» — 18-18,25% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При изменении ключевой ставки меняется и процентная. Новая ставка применяется ко вкладу с даты изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Сумма вклада — от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Сроки размещения — 91, 181 и 367 дней.
  • Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — 18-20,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада — от 50 тыс. до 10 млн рублей. Сроки размещения — 91, 181, 367 и 732 дня.

Подробности об условиях по вкладам и накопительным счетам можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком на все покупки.

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