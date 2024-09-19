Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком на все покупки
В сентябре 2024 года карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге дебетовок с кешбэком на все покупки
19 сентября пресс-служба банка Уралсиб сообщила, что портал Выберу.ру подготовил рейтинг дебетовок с кешбэком в категории «на все покупки». Карта «Прибыль» заняла в нем первое место.
Эксперты проанализировали размеры активов 100 российских банков на 1 августа 2024 года.
При составлении рейтинга специалисты учитывали следующие параметры:
- условия обмена баллов кешбэка на рубли;
- количество бонусных категорий;
- величина кешбэка у партнеров;
- размер ставки на остаток средств карты или по накопительному счету;
- стоимость выпуска, обслуживания и смс-информирования по карте.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.
Подробности о дебетовках можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса.
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