Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком на все покупки

В сентябре 2024 года карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге дебетовок с кешбэком на все покупки

19 сентября пресс-служба банка Уралсиб сообщила, что портал Выберу.ру подготовил рейтинг дебетовок с кешбэком в категории «на все покупки». Карта «Прибыль» заняла в нем первое место.



Эксперты проанализировали размеры активов 100 российских банков на 1 августа 2024 года.

Читайте также: Уралсиб будет учитывать покупки по СБП при начислении процентов на остаток по картам

При составлении рейтинга специалисты учитывали следующие параметры: условия обмена баллов кешбэка на рубли;

количество бонусных категорий;

величина кешбэка у партнеров;

размер ставки на остаток средств карты или по накопительному счету;

стоимость выпуска, обслуживания и смс-информирования по карте.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.



Подробности о дебетовках можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.