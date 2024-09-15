В Анапе ограничили купание в море

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Анапе запретили плавать в море на катамаранах и надувных матрасах

15 сентября мэрия Анапы запретила жителям и отдыхающим купаться в море на надувных матрасах, кругах, а также кататься на катамаранах. На курорте дует отжимной северо-восточный ветер.

Управление гражданской обороны и защиты населения попросило жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и не подвергать риску жизнь и здоровье.

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Отжимной ветер дует с берега в сторону моря, тем самым унося легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.

Как писали Юга.ру, винодельня «Галицкий и Галицкий» под Анапой начнет выпускать игристое вино.

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В Анапе ограничили купание в море
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