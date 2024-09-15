В Анапе ограничили купание в море

В Анапе запретили плавать в море на катамаранах и надувных матрасах

15 сентября мэрия Анапы запретила жителям и отдыхающим купаться в море на надувных матрасах, кругах, а также кататься на катамаранах. На курорте дует отжимной северо-восточный ветер.

Управление гражданской обороны и защиты населения попросило жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и не подвергать риску жизнь и здоровье.