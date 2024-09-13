В Сочи второй раз за год зацвела одна из самых редких магнолий
В Сочи в середине сентября зацвело редкое растение. Рассказываем, где его можно встретить
13 сентября Сочинский национальный парк сообщил, что на территории курорта второй раз за 2024 год зацвела очень редкая магнолия Делавея.
Увидеть уникальное явление можно в «Дендрарии». Цветущее дерево находится на нижней террасе перед виллой «Надежда».
В Краснодаре цветет амброзия:
Магнолия Делавея — вечнозеленое растение из Китая. В этом году в «Дендрарии» оно уже цвело в июне.
Как рассказала ведущая научная сотрудница Сочинского национального парка Галина Солтани, кремово-белый цветок магнолии распускается утром, а к вечеру опадает.
«В литературе пишут, что магнолия Делавея достаточно ароматная. Но на самом деле она совершенно не пахнет. Можно любоваться только её красотой. Интересно растение еще и тем, что у него достаточно крупные бутоны. В природных условиях магнолия растет на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря. К сожалению, у нас она не завязывает семена, поэтому растение редко встречается на территории черноморского побережья», — добавила Солтани.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи зацвели крокусы. Увидеть цветы можно в альпийской зоне на высоте более 2 тыс. метров.