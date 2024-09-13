В Сочи второй раз за год зацвела одна из самых редких магнолий

В Сочи в середине сентября зацвело редкое растение. Рассказываем, где его можно встретить

Увидеть уникальное явление можно в «Дендрарии». Цветущее дерево находится на нижней террасе перед виллой «Надежда».

13 сентября Сочинский национальный парк сообщил , что на территории курорта второй раз за 2024 год зацвела очень редкая магнолия Делавея.

Магнолия Делавея — вечнозеленое растение из Китая. В этом году в «Дендрарии» оно уже цвело в июне.

Как рассказала ведущая научная сотрудница Сочинского национального парка Галина Солтани, кремово-белый цветок магнолии распускается утром, а к вечеру опадает.

«В литературе пишут, что магнолия Делавея достаточно ароматная. Но на самом деле она совершенно не пахнет. Можно любоваться только её красотой. Интересно растение еще и тем, что у него достаточно крупные бутоны. В природных условиях магнолия растет на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря. К сожалению, у нас она не завязывает семена, поэтому растение редко встречается на территории черноморского побережья», — добавила Солтани.