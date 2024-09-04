В горах Сочи зацвели крокусы. Срывать их запрещено

Увидеть белые и желтые цветы можно на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря

3 сентября курорт «Роза Хутор» сообщил , что в горах Сочи зацвели крокусы. Увидеть цветы можно в альпийской зоне на высоте более 2 тыс. метров.

Крокус относится к семейству ирисовых. Растение распространено в Средиземноморье, Центральной Европе, Малой и Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Крокус используют для приготовления самой дорогой в мире пряности — шафрана, килограмм которой получают из 200 тыс. бутонов. 92% мирового урожая шафрана собирают в Иране. В 2014 году цена одного килограмма пряности достигала 2 тыс. долларов.

На курорте «Роза Хутор» встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна с желтыми. Первый занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, находится под защитой государства, поэтому срывать такие цветы запрещено. Цветение крокусов длится нескольких недель.