6 сентября фестиваль «Чистое поле» открылся дискуссией «Инвестиции в культуру — инвестиции в территорию». Она прошла в Донской публичной библиотеке. Всего в программе фестиваля более 20 событий.

В прошлом году все мероприятия проекта проводились на одной основной площадке, но в этом сезоне фестиваль осваивает новые территории. Неполный перечень пространств включает Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской (МСИИД), Ростовский областной музей изобразительных искусств (РОМИИ), галерею «Ростов» и пространство «А'сторис».

Изменились и некоторые приоритеты фестиваля: во втором сезоне организаторы расширили список опен-коллов и сменили лекции интерактивными форматами, приглашающими к диалогу, — дискуссиями, поэтическими слэмами и мастерскими.

Программный директор фестиваля Сергей Толстов рассказал Юга.ру, что южное региональное сообщество стремится создать в Ростове устойчивую традицию — проведение крупного ежегодного мероприятия нового формата.

«Ростов-на-Дону — город-миллионник, но долгое время тут не было своего фестиваля, который стал бы точкой сборки для локальных арт-сообществ. Необходимо было создать подобный проект — так и возникло «Чистое поле». Наша задача — охватить разные виды искусства (поэзию, театр, кино, перформанс и др.) и форматы мероприятий (с одной стороны — лекции, дискуссии, артист-токи и мастерские, с другой — спектакли, концерты, выставки). Мы приглашаем специальных гостей из других городов и считаем необходимым компонентом «выход за пределы региона». Так создаются новые культурные связи, а горожане могут познакомиться с новыми образцами искусства, не покидая Ростов», — сказал Толстов.