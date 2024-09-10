Идентичность российской окраины. В Ростове-на-Дону открылся II сезон ежегодного фестиваля «Чистое поле»

Ростовская область

Распечатать

  • Дискуссия «Инвестиции в культуру — инвестиции в территорию» © Фото из телеграм-канала t.me/chistoe_pole_fest
    Дискуссия «Инвестиции в культуру — инвестиции в территорию» © Фото из телеграм-канала t.me/chistoe_pole_fest

С 6 по 22 сентября в разных уголках Ростова-на-Дону проходит фестиваль искусств «Чистое поле»

6 сентября фестиваль «Чистое поле» открылся дискуссией «Инвестиции в культуру — инвестиции в территорию». Она прошла в Донской публичной библиотеке. Всего в программе фестиваля более 20 событий.

В прошлом году все мероприятия проекта проводились на одной основной площадке, но в этом сезоне фестиваль осваивает новые территории. Неполный перечень пространств включает Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской (МСИИД), Ростовский областной музей изобразительных искусств (РОМИИ), галерею «Ростов» и пространство «А'сторис».

Изменились и некоторые приоритеты фестиваля: во втором сезоне организаторы расширили список опен-коллов и сменили лекции интерактивными форматами, приглашающими к диалогу, — дискуссиями, поэтическими слэмами и мастерскими.

Программный директор фестиваля Сергей Толстов рассказал Юга.ру, что южное региональное сообщество стремится создать в Ростове устойчивую традицию — проведение крупного ежегодного мероприятия нового формата.

«Ростов-на-Дону — город-миллионник, но долгое время тут не было своего фестиваля, который стал бы точкой сборки для локальных арт-сообществ. Необходимо было создать подобный проект — так и возникло «Чистое поле». Наша задача — охватить разные виды искусства (поэзию, театр, кино, перформанс и др.) и форматы мероприятий (с одной стороны — лекции, дискуссии, артист-токи и мастерские, с другой — спектакли, концерты, выставки). Мы приглашаем специальных гостей из других городов и считаем необходимым компонентом «выход за пределы региона». Так создаются новые культурные связи, а горожане могут познакомиться с новыми образцами искусства, не покидая Ростов», — сказал Толстов.

Читайте также:

В честь десятилетия журнала «Prosodia» в этом году особое внимание уделено поэтическому блоку. Победители конкурса эссе участвуют в семинаре «Пристальное прочтение поэзии», Андрей Родионов провел поэтический слэм и прочитал свои тексты на совместном творческом вечере с Всеволодом Емелиным, Анна Трушкина и Владимир Козлов курируют мастерскую молодых авторов.

В программе фестиваля много и других инновативных мероприятий: вечер импровизационной музыки «Звуки Ю», танцевальный перфоманс «Реконструкция», иммерсивный спектакль «Стекляшка», риторический поединок о роли искусственного интеллекта в искусстве и др. Ознакомиться с полной программой можно на сайте «Чистого поля».

Участница объединения «Точка» Алсу Айнутдинова рассказала Юга.ру о фестивале:

«В подобных пространствах творцы могут проявить себя с неожиданных позиций, а публика — не только узнать новые имена, но и переоткрыть уже знакомых авторов. Решается задача с поиском аудитории: многих авторов просто не знают за пределами группы единомышленников, а здесь они могут найти своих потенциальных зрителей, людей самых разных взглядов и поколений. В современном культурном поле зачастую пользуется спросом что-то простое и понятное. Не хочу обвинять тех, кто подобное создает, и тех, кто этим интересуется, просто со временем такой аудитории будет все сложнее воспринимать что-то новое и непривычное. У деятелей искусства есть шанс познакомить зрителя с экспериментальными работами, осведомленного зрителя перестанут смущать визуально-поэтические коллажи и слово «перформанс».

В этом году специальными гостями из других городов стали: художник Владимир Наседкин, поэты Андрей Родионов и Всеволод Емелин, музыкант Соня Скобелева и шугейз-группа «Почему коммутатор молчит».

Соня Скобелева рассказала о своих впечатлениях:

«Ехать с концертом экспериментальной музыки было волнительно — готова ли местная аудитория к такому? Но прошедший фестиваль показал, что в Ростове достаточно интересных исполнителей и музыкантов, существующих в смежной сфере. Сцена «другой» музыки здесь есть, возможно, ей не хватает информационной базы и развитого сообщества. И сейчас самое время создавать такое — объединиться, руководствуясь не видом деятельности, но пограничными, пересекающимися областями».

Как сообщали Юга.ру, с 16 по 30 сентября в Краснодаре состоится цикл лекций о кинорежиссерах — Ларсе фон Триере, Романе Полански и Франсуа Озоне.

Афиша Культурное наследие Литература Поэзия Ростов-на-Дону Фестивали

Новости

Парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой
Идентичность российской окраины. В Ростове-на-Дону открылся II сезон ежегодного фестиваля «Чистое поле»
Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года. Где будут проходить выставки?
В Краснодаре более 40% общественного транспорта оборудуют кондиционерами
В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта
Летняя жара вернется на курорты Краснодарского края. Воздух прогреется до +37 °С

Лента новостей

«Куда без обсуждений бывших»
Вчера, 17:10
«Куда без обсуждений бывших»
Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»
Яркий и вкусный праздник
9 сентября, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
9 сентября, 15:40
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Что произошло на побережье Краснодарского края на выходных

Реклама на сайте