Идентичность российской окраины. В Ростове-на-Дону открылся II сезон ежегодного фестиваля «Чистое поле»
С 6 по 22 сентября в разных уголках Ростова-на-Дону проходит фестиваль искусств «Чистое поле»
6 сентября фестиваль «Чистое поле» открылся дискуссией «Инвестиции в культуру — инвестиции в территорию». Она прошла в Донской публичной библиотеке. Всего в программе фестиваля более 20 событий.
В прошлом году все мероприятия проекта проводились на одной основной площадке, но в этом сезоне фестиваль осваивает новые территории. Неполный перечень пространств включает Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской (МСИИД), Ростовский областной музей изобразительных искусств (РОМИИ), галерею «Ростов» и пространство «А'сторис».
Изменились и некоторые приоритеты фестиваля: во втором сезоне организаторы расширили список опен-коллов и сменили лекции интерактивными форматами, приглашающими к диалогу, — дискуссиями, поэтическими слэмами и мастерскими.
Программный директор фестиваля Сергей Толстов рассказал Юга.ру, что южное региональное сообщество стремится создать в Ростове устойчивую традицию — проведение крупного ежегодного мероприятия нового формата.
«Ростов-на-Дону — город-миллионник, но долгое время тут не было своего фестиваля, который стал бы точкой сборки для локальных арт-сообществ. Необходимо было создать подобный проект — так и возникло «Чистое поле». Наша задача — охватить разные виды искусства (поэзию, театр, кино, перформанс и др.) и форматы мероприятий (с одной стороны — лекции, дискуссии, артист-токи и мастерские, с другой — спектакли, концерты, выставки). Мы приглашаем специальных гостей из других городов и считаем необходимым компонентом «выход за пределы региона». Так создаются новые культурные связи, а горожане могут познакомиться с новыми образцами искусства, не покидая Ростов», — сказал Толстов.
В честь десятилетия журнала «Prosodia» в этом году особое внимание уделено поэтическому блоку. Победители конкурса эссе участвуют в семинаре «Пристальное прочтение поэзии», Андрей Родионов провел поэтический слэм и прочитал свои тексты на совместном творческом вечере с Всеволодом Емелиным, Анна Трушкина и Владимир Козлов курируют мастерскую молодых авторов.
В программе фестиваля много и других инновативных мероприятий: вечер импровизационной музыки «Звуки Ю», танцевальный перфоманс «Реконструкция», иммерсивный спектакль «Стекляшка», риторический поединок о роли искусственного интеллекта в искусстве и др. Ознакомиться с полной программой можно на сайте «Чистого поля».
Участница объединения «Точка» Алсу Айнутдинова рассказала Юга.ру о фестивале:
«В подобных пространствах творцы могут проявить себя с неожиданных позиций, а публика — не только узнать новые имена, но и переоткрыть уже знакомых авторов. Решается задача с поиском аудитории: многих авторов просто не знают за пределами группы единомышленников, а здесь они могут найти своих потенциальных зрителей, людей самых разных взглядов и поколений. В современном культурном поле зачастую пользуется спросом что-то простое и понятное. Не хочу обвинять тех, кто подобное создает, и тех, кто этим интересуется, просто со временем такой аудитории будет все сложнее воспринимать что-то новое и непривычное. У деятелей искусства есть шанс познакомить зрителя с экспериментальными работами, осведомленного зрителя перестанут смущать визуально-поэтические коллажи и слово «перформанс».
В этом году специальными гостями из других городов стали: художник Владимир Наседкин, поэты Андрей Родионов и Всеволод Емелин, музыкант Соня Скобелева и шугейз-группа «Почему коммутатор молчит».
Соня Скобелева рассказала о своих впечатлениях:
«Ехать с концертом экспериментальной музыки было волнительно — готова ли местная аудитория к такому? Но прошедший фестиваль показал, что в Ростове достаточно интересных исполнителей и музыкантов, существующих в смежной сфере. Сцена «другой» музыки здесь есть, возможно, ей не хватает информационной базы и развитого сообщества. И сейчас самое время создавать такое — объединиться, руководствуясь не видом деятельности, но пограничными, пересекающимися областями».
Как сообщали Юга.ру, с 16 по 30 сентября в Краснодаре состоится цикл лекций о кинорежиссерах — Ларсе фон Триере, Романе Полански и Франсуа Озоне.