Уралсиб будет учитывать покупки по СБП при начислении процентов на остаток по картам

Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт с ежемесячной комиссией и начислением процентов на остаток

Теперь в сумме трат для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток банк учитывает и оплату товаров и услуг по СБП (по QR-коду, с привязкой счета и по ссылке). Переводы по СБП между физическими лицами (в том числе при совпадении отправителя и получателя) учитывать не будут. Изменения касаются и новых, и действующих клиентов банка.

Уралсиб активно развивает направление карточных продуктов.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. Держатели «Прибыли» могут получить до 15% на остаток средств на счету.



Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей. При невыполнении этого условия на ежедневный остаток начисляют 0,1% годовых.

Подробности о о дебетовых картах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.