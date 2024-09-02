Кедр Гоа и дерево с ароматом индийских благовоний зацвели в Сочи

В Сочи в начале сентября зацвели два ароматных растения. Рассказываем, где их можно встретить

1 сентября телеграм-канал парка «Южные культуры» сообщил, что на территории начал цвести кедр Гоа или кипарис лузитанский. Обычно это происходит в жаркую погоду.

«Дерево усыпано будто маленькими фишками домино, так выглядят мужские стробилы. В течение двух лет созревают шишки», — рассказали в парке.