Кедр Гоа и дерево с ароматом индийских благовоний зацвели в Сочи
В Сочи в начале сентября зацвели два ароматных растения. Рассказываем, где их можно встретить
1 сентября телеграм-канал парка «Южные культуры» сообщил, что на территории начал цвести кедр Гоа или кипарис лузитанский. Обычно это происходит в жаркую погоду.
«Дерево усыпано будто маленькими фишками домино, так выглядят мужские стробилы. В течение двух лет созревают шишки», — рассказали в парке.
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Кипарис родом из Центральной Америки и Мексики. Его эфирное масло используют в производстве парфюмерии и косметики.
2 сентября Сочинский национальный парк сообщил еще об одном цветении — в «Дендрарии» зацвела ривезия пушистая. Цветки у этого дерева обычно появляются летом, однако впервые оно распустилось в сентябре. Родиной растения являются восточные Гималаи, Бирма и юго-западный Китай.
«Отличается необыкновенным ароматом индийских благовоний и экзотическим видом цветков. Найти деревце можно на участке между Мавританской беседкой и административным корпусом», — добавили в Нацпарке.
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