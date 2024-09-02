Уралсиб поднял ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых

Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых

В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств — до 500 тыс. рублей включительно — будет начисляться вне зависимости от выполнения условий.

Со второго месяца та же ставка будет действовать при ежемесячных расходах по карте на сумму не менее 20 тыс. рублей*.



*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Подробнее о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.