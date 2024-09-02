Уралсиб поднял ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых

В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств — до 500 тыс. рублей включительно — будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. 

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Со второго месяца та же ставка будет действовать при ежемесячных расходах по карте на сумму не менее 20 тыс. рублей*. 

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Подробнее о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Напомним, что «Доход» банка Уралсиб стал одним из самых прибыльных вкладов на год в России.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в тройку российских дебетовок с высоким доходом на остаток.

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