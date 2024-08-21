«Цифровых сотрудников» Уралсиба используют более чем в 20 бизнес-процессах банка

RPA (robotic process automation) — это «цифровой сотрудник», программа-робот, которая выполняет бизнес-задачи в ИТ-системе банка. Это ускоряет автоматизацию бизнеса, сокращает расходы на доработки и объединение систем. За последние два года объемы роботизации в Уралсибе выросли в несколько раз. На сегодняшний день «цифровых сотрудников» используют более чем в 20 бизнес-процессах банка.

В банке сформировали центр, который отвечает за всю деятельность роботов. Также подразделение использует специальный калькулятор, который рассчитывает альтернативные расходы на персонал и автоматизацию, сравнивая их со стоимостью сопровождения робота.



«Автоматизация процессов с использованием PIX RPA открывает перед банком новые горизонты для повышения эффективности и скорости обслуживания. Наш центр компетенций активно сотрудничает с бизнес-подразделениями для поиска и реализации наиболее перспективных идей. Мы стремимся к тому, чтобы роботизация стала неотъемлемой частью ежедневных операций, способствуя достижению стратегических целей банка», — рассказал руководитель направления по роботизации Банка Уралсиб Александр Симонов.



Еще одно направление развития банка — внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и IDP. ИИ позволит роботам анализировать данные, предсказывать тенденции и принимать более сложные решения. IDP поможет обрабатывать и анализировать документы. Это ускорит работу с большим объемом информации и уменьшит ошибки. В настоящее время центр компетенций анализирует бизнес-кейсы для тестирования этих гипотез на платформе PIX RPA.