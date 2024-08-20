Уралсиб запустил новый накопительный счет с доходностью до 17% годовых

По новому накопительному счету банка Уралсиб можно получить до 17% годовых

Доходность по «Уралсиб счету» — от 0,01 до 17% годовых в зависимости от суммы остатка на счете, пакета услуг и ежемесячных расходов* по дебетовым картам Уралсиба. Проценты начисляются на ежедневный входящий остаток средств и приходят на счет ежемесячно.

Новый накопительный счет можно открыть в любом офисе банка или удаленно в «Уралсиб Онлайн».

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

* К ежемесячным безналичным расходам относят оплату товаров, работ и услуг с использованием дебетовых карт «Прибыль», «Мир» ФК «Краснодар» и MIR Supreme, а также зарплатных и премиальных карт Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Доход» банка Уралсиб стал одним из самых прибыльных вкладов на год в России.