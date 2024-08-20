Уралсиб запустил новый накопительный счет с доходностью до 17% годовых

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFnSy
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По новому накопительному счету банка Уралсиб можно получить до 17% годовых

Доходность по «Уралсиб счету» — от 0,01 до 17% годовых в зависимости от суммы остатка на счете, пакета услуг и ежемесячных расходов* по дебетовым картам Уралсиба. Проценты начисляются на ежедневный входящий остаток средств и приходят на счет ежемесячно.

Новый накопительный счет можно открыть в любом офисе банка или удаленно в «Уралсиб Онлайн». 

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

* К ежемесячным безналичным расходам относят оплату товаров, работ и услуг с использованием дебетовых карт «Прибыль», «Мир» ФК «Краснодар» и MIR Supreme, а также зарплатных и премиальных карт Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Доход» банка Уралсиб стал одним из самых прибыльных вкладов на год в России.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодарском крае ожидается аномально теплая осень — синоптики
Нефтебаза в Ростовской области горит третий день. Пожар охватил 10 тыс. кв. метров
Власти Новороссийска три года не могут построить приют для животных из-за отсутствия инвестора
В Краснодаре установили рекорд по набору первоклассников — 22,5 тыс. детей
В Краснодаре 40 улиц в жаркую погоду останутся без света. Где 20 августа не будет электричества?
Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве фотографа Дианы Арбус

Лента новостей

Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Вчера, 11:50 Реклама
Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Как добраться самостоятельно, фото и описание маршрута
«Обычное природное явление»
Вчера, 14:30
«Обычное природное явление»
Власти Анапы прокомментировали жалобы на «позеленевшее» море
Адреналин и ультраатакующий футбол
Вчера, 10:44
Адреналин и ультраатакующий футбол
Разбор волевой победы «Краснодара»

Реклама на сайте