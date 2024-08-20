Сапсерфинг на Черном море: в Туапсе прошел фестиваль «НаВОЛНЕние»
Туапсинский морской торговый порт стал ключевым партнером фестиваля сапсерфинга «НаВОЛНЕние» (12+)
18 августа на городском пляже Туапсе прошел второй ежегодный фестиваль «НаВОЛНЕние». В нем участвовали не только жители Туапсинского района, но и гости из Сочи и Краснодара и всего края. Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) выступил официальным партнером фестиваля.
Среди событий «НаВОЛНЕния» — морской костюмированный заплыв, соревнования и мастер-классы по сапсерфингу и фитнес-челлендж.
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«Сапсерфинг — один из самых динамично развивающихся водных видов спорта в России. Фестиваль «НаВОЛНЕние» за годы своего существования стал ключевым событием не только для Туапсинского района, но и для всего Краснодарского края. Мы рады, что Туапсинский морской торговый порт на протяжении всех этих лет выступает надежным партнером и оказывает всестороннюю поддержку в организации этого яркого и зрелищного мероприятия», — отметила президент местной федерации сапсерфинга и сотрудник ТМТП Екатерина Гирич.
Екатерина, как и члены ее семьи, — активная участница и неоднократный призер соревнований «НаВОЛНЕния». По ее словам, без помощи ТМТП провести фестиваль было бы непросто. «Руководство и коллектив порта вносят неоценимый вклад в развитие сапсерфинга в нашем регионе. От лица всех участников выражаю признательность за поддержку этого важного мероприятия», — подчеркнула Гирич.
«Мы рассматриваем это мероприятие как важную социальную инициативу для популяризации водных видов спорта. Как социально ответственное предприятие ТМТП продолжит всесторонне поддерживать фестиваль «НаВОЛНЕние» и другие подобные проекты в будущем», — отметили в пресс-службе ТМТП.
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