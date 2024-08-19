Кредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в топ-3 самых выгодных в России

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFnSv
Вся Россия

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  • Новый Volkswagen Tiguan © Фото Евгения Мельченко
    Новый Volkswagen Tiguan © Фото Евгения Мельченко

Портал Выберу.ру включил кредит банка Уралсиб в рейтинг лучших займов на подержанные автомобили в августе 2024 года

В рейтинге сравнили самые выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по размеру кредитного портфеля к 1 июля 2024 года.

В ходе исследования эксперты проанализировали:

  • размер и диапазон процентных ставок;
  • величину первоначального взноса и ее влияние на ставку;
  • полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей и срок кредитования;
  • максимальную сумму кредита;
  • ограничения по возрасту автомобиля;
  • наличие опции снижения ставки, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.

Продукт банка Уралсиб занял третью строчку рейтинга.

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет. 

Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, за первое полугодие 2024-го портфель автокредитов банка Уралсиб вырос в 1,3 раза год к году — с 33,8 до 43,6 млрд рублей.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

Автомобили Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы Экономика

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