Кредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в топ-3 самых выгодных в России
Портал Выберу.ру включил кредит банка Уралсиб в рейтинг лучших займов на подержанные автомобили в августе 2024 года
В рейтинге сравнили самые выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по размеру кредитного портфеля к 1 июля 2024 года.
В ходе исследования эксперты проанализировали:
- размер и диапазон процентных ставок;
- величину первоначального взноса и ее влияние на ставку;
- полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей и срок кредитования;
- максимальную сумму кредита;
- ограничения по возрасту автомобиля;
- наличие опции снижения ставки, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.
Продукт банка Уралсиб занял третью строчку рейтинга.
В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет.
Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).
Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, за первое полугодие 2024-го портфель автокредитов банка Уралсиб вырос в 1,3 раза год к году — с 33,8 до 43,6 млрд рублей.
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