«Доход» банка Уралсиб стал одним из самых прибыльных вкладов на год в России
Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в топ-3 прибыльных годовых вкладов
В исследовании Банки. ру сравнили вклады с минимальной суммой открытия до 500 000 рублей от 30 крупнейших российских банков (к 6 августа 2024 года).
В первую очередь эксперты учитывали:
- процентную ставку (номинальную и эффективную);
- дополнительные опции (пополнение, частичное снятие);
- порядок выплаты процентов;
- возможность увеличения процентной ставки;
- условия досрочного расторжения.
Если банк предлагал на выбор опции капитализации или ежемесячной выплаты процентов, при составлении рейтинга оценивали процентную ставку с капитализацией.
1 августа Уралсиб повысил ставки по всем рублевым вкладам.
Новые ставки по вкладу «Доход» — от 17,2 до 20,71% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Вклад можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Ранее «Доход» банка Уралсиб вошел в тройку полугодовых вкладов со ставкой выше рынка.
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