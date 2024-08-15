«Доход» банка Уралсиб стал одним из самых прибыльных вкладов на год в России

Реклама
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в топ-3 прибыльных годовых вкладов

В исследовании Банки. ру сравнили вклады с минимальной суммой открытия до 500 000 рублей от 30 крупнейших российских банков (к 6 августа 2024 года).

В первую очередь эксперты учитывали:

  • процентную ставку (номинальную и эффективную);
  • дополнительные опции (пополнение, частичное снятие);
  • порядок выплаты процентов;
  • возможность увеличения процентной ставки;
  • условия досрочного расторжения. 

Если банк предлагал на выбор опции капитализации или ежемесячной выплаты процентов, при составлении рейтинга оценивали процентную ставку с капитализацией.

1 августа Уралсиб повысил ставки по всем рублевым вкладам.

Новые ставки по вкладу «Доход» — от 17,2 до 20,71% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Вклад можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее «Доход» банка Уралсиб вошел в тройку полугодовых вкладов со ставкой выше рынка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

На Авито заработали мультиадреса: в одном объявлении можно указать до 10 точек продаж
В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог. Кто и сколько будет платить?
В очереди к Крымскому мосту скопились более 1 тыс. машин
В Краснодаре продолжаются плановые отключения света: 15 августа снова много адресов
В Краснодарском крае шестилетней Кате Сойко необходимо кресло-коляска. Как помочь девочке?
Скетинг, футбол, борьба. Музей им. Фелицына пригласил на бесплатную лекцию о спорте в Екатеринодаре

Лента новостей

Бабочки предсказывают глобальное потепление, а советским архитектором восхищается Париж
Сегодня, 10:37
Бабочки предсказывают глобальное потепление, а советским архитектором восхищается Париж
В Сочи показали необычное научное кино
В Краснодаре продолжаются плановые отключения света
Сегодня, 10:36
В Краснодаре продолжаются плановые отключения света
15 августа снова много адресов
Согласование графиков и найма сотрудников
13 августа, 14:51
Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту

Реклама на сайте