«Доход» банка Уралсиб стал одним из самых прибыльных вкладов на год в России

Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в топ-3 прибыльных годовых вкладов

В исследовании Банки. ру сравнили вклады с минимальной суммой открытия до 500 000 рублей от 30 крупнейших российских банков (к 6 августа 2024 года).

В первую очередь эксперты учитывали: процентную ставку (номинальную и эффективную);

дополнительные опции (пополнение, частичное снятие);

порядок выплаты процентов;

возможность увеличения процентной ставки;

условия досрочного расторжения.

Если банк предлагал на выбор опции капитализации или ежемесячной выплаты процентов, при составлении рейтинга оценивали процентную ставку с капитализацией.

1 августа Уралсиб повысил ставки по всем рублевым вкладам. Новые ставки по вкладу «Доход» — от 17,2 до 20,71% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Вклад можно разместить на 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.