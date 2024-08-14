Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в тройку российских дебетовок с высоким доходом на остаток

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Вся Россия

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Портал Банки.ру включил карту «Прибыль» банка Уралсиб в июльский рейтинг дебетовок с высоким процентом на остаток

В исследовании сравнили предложения российских банков по состоянию на 7 августа 2024-го. В итоговой подборке карты ранжировали по доходности. 

Как отметили эксперты Банки.ру, максимальная доходность по карте «Прибыль» — 15%. В первый месяц такой процент на остаток до 500 000 рублей (включительно) начисляется без каких-либо условий, затем для его сохранения нужно совершать покупки по карте от 10 000 рублей в месяц. Процент на остаток при несоблюдении этого условия — 0,1% годовых.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Подробности о карте можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

В июне 2024-го «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетов, в июле — в топ-5 технологичных дебетовок и в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком, а в августе возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир».

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