Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в тройку российских дебетовок с высоким доходом на остаток

Портал Банки.ру включил карту «Прибыль» банка Уралсиб в июльский рейтинг дебетовок с высоким процентом на остаток

В исследовании сравнили предложения российских банков по состоянию на 7 августа 2024-го. В итоговой подборке карты ранжировали по доходности.

Как отметили эксперты Банки.ру, максимальная доходность по карте «Прибыль» — 15%. В первый месяц такой процент на остаток до 500 000 рублей (включительно) начисляется без каких-либо условий, затем для его сохранения нужно совершать покупки по карте от 10 000 рублей в месяц. Процент на остаток при несоблюдении этого условия — 0,1% годовых.