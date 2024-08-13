Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,3 раза по итогам первого полугодия

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Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За первое полугодие 2024-го портфель автокредитов банка Уралсиб вырос в 1,3 раза год к году — с 33,8 до 43,6 млрд рублей

Объемы выдач за полугодие сохранились на уровне 18 млрд рублей. 

«Первое полугодие на рынке автокредитования было непростым — учитывая высокие кредитные ставки и резкое снижение спроса на первичном рынке, обусловленное повышением утилизационного сбора и ужесточением регуляторных нормативов по ПДН и ПСК. Несмотря на это нам удалось сохранить объемы выдач на уровне аналогичного периода прошлого года и существенно нарастить автокредитный портфель — за счет привлекательных условий, снижения уровня досрочного погашения и грамотной работы с дилерами-партнерами», — отмечает руководитель дирекции развития автокредитования банка Уралсиб Екатерина Мельникова. 

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет. 

Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, по итогам прошлого года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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