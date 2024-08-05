«Прибыль» банка Уралсиб возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»
«Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в августовском рейтинге дебетовых карт «Мир» с бесплатным обслуживанием
При составлении рейтинга дебетовых банковских карт аналитики портала Банкирос.ру учитывали:
- размер процентов на остаток;
- величину кешбэка;
- стоимость смс-уведомлений;
- срок изготовления карты и другие критерии.
Лучшей по всем параметрам оказалась карта «Прибыль» банка Уралсиб.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. Держатели «Прибыли» могут получить до 15% на остаток средств на счету.
Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей. При невыполнении этого условия на ежедневный остаток начисляют 0,1% годовых.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
В июне «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетов, а в июле — в топ-5 технологичных дебетовок и в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком.
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