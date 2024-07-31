В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей изменят схему движения общественного транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Схему движения общественного транспорта в микрорайоне Гидростроителей изменят из-за ремонта коллектора

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в микрорайоне Гидростроителей изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Это связано с ремонтом ливневого коллектора по улице Игнатова. Сквозной проезд по ней временно перекроют.

Схема движения по улице Игнатова

Схема движения по улице Игнатова

На участке по Игнатова от Мачуги и Трудовой Славы до дома Игнатова, 35 организуют двустороннее движение. К работам приступят 1 августа, а завершить их планируют 10 августа.

С улицы Игнатова на Автолюбителей перенаправят следующие маршруты :

  • №2;
  • №28;
  • №34;
  • №41;
  • №48;
  • №51;
  • №65;
  • №93;
  • №50А.
Изменение движения троллейбуса №13

Изменение движения троллейбуса №13

Маршрут троллейбуса №12 также перенаправят с улицы Игнатова на Автолюбителей. Троллейбусы №13 при движении от «Бальнеолечебницы» будут разворачиваться обратно на Старокубанском кольце, не доезжая до конечной остановки «улица Дмитрия Благоева».

Департамент транспорта и дорожного хозяйства попросил жителей и гостей Краснодара заранее планировать свой маршрут.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 августа изменится движение шести трамваев.

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В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей изменят схему движения общественного транспорта
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