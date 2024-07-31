В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей изменят схему движения общественного транспорта
Схему движения общественного транспорта в микрорайоне Гидростроителей изменят из-за ремонта коллектора
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в микрорайоне Гидростроителей изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Это связано с ремонтом ливневого коллектора по улице Игнатова. Сквозной проезд по ней временно перекроют.
На участке по Игнатова от Мачуги и Трудовой Славы до дома Игнатова, 35 организуют двустороннее движение. К работам приступят 1 августа, а завершить их планируют 10 августа.
С улицы Игнатова на Автолюбителей перенаправят следующие маршруты :
- №2;
- №28;
- №34;
- №41;
- №48;
- №51;
- №65;
- №93;
- №50А.
Маршрут троллейбуса №12 также перенаправят с улицы Игнатова на Автолюбителей. Троллейбусы №13 при движении от «Бальнеолечебницы» будут разворачиваться обратно на Старокубанском кольце, не доезжая до конечной остановки «улица Дмитрия Благоева».
Департамент транспорта и дорожного хозяйства попросил жителей и гостей Краснодара заранее планировать свой маршрут.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 августа изменится движение шести трамваев.