В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей изменят схему движения общественного транспорта

Схему движения общественного транспорта в микрорайоне Гидростроителей изменят из-за ремонта коллектора

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в микрорайоне Гидростроителей изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Это связано с ремонтом ливневого коллектора по улице Игнатова. Сквозной проезд по ней временно перекроют.

На участке по Игнатова от Мачуги и Трудовой Славы до дома Игнатова, 35 организуют двустороннее движение. К работам приступят 1 августа, а завершить их планируют 10 августа. С улицы Игнатова на Автолюбителей перенаправят следующие маршруты : №2;

№28;

№34;

№41;

№48;

№51;

№65;

№93;

№50А.

Маршрут троллейбуса №12 также перенаправят с улицы Игнатова на Автолюбителей. Троллейбусы №13 при движении от «Бальнеолечебницы» будут разворачиваться обратно на Старокубанском кольце, не доезжая до конечной остановки «улица Дмитрия Благоева». Департамент транспорта и дорожного хозяйства попросил жителей и гостей Краснодара заранее планировать свой маршрут.