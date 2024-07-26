Уралсиб вошел в топ-5 банков с лучшими кредитами наличными

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFnJ3
Краснодарский край

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В июле 2024 года Уралсиб вошел в пятерку банков с лучшими кредитами наличными

Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. При его составлении эксперты рассматривали наиболее выгодные предложения крупных российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2024 года).

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В ходе исследования аналитики портала учитывали:

  • размер процентной ставки;
  • полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • сумму кредита;
  • срок кредитования;
  • стоимость личного страхования;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • разницу между минимальной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
  • наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц и возможность оформления кредита онлайн. 

Кредит наличными — один из востребованных продуктов у клиентов Уралсиба. Согласно статистике банка, он наиболее популярен у жителей крупных городов России 34-44 лет, а также граждан небольших городов от 54 лет и выше. Кредит наличными оформляют треть клиентов указанных возрастных групп. 

Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Напомним, что карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток.

Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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