Уралсиб вошел в топ-5 банков с лучшими кредитами наличными
В июле 2024 года Уралсиб вошел в пятерку банков с лучшими кредитами наличными
Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. При его составлении эксперты рассматривали наиболее выгодные предложения крупных российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2024 года).
В ходе исследования аналитики портала учитывали:
- размер процентной ставки;
- полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- сумму кредита;
- срок кредитования;
- стоимость личного страхования;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- разницу между минимальной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
- наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц и возможность оформления кредита онлайн.
Кредит наличными — один из востребованных продуктов у клиентов Уралсиба. Согласно статистике банка, он наиболее популярен у жителей крупных городов России 34-44 лет, а также граждан небольших городов от 54 лет и выше. Кредит наличными оформляют треть клиентов указанных возрастных групп.
Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Напомним, что карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток.
Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)