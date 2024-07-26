Уралсиб вошел в топ-5 банков с лучшими кредитами наличными

В июле 2024 года Уралсиб вошел в пятерку банков с лучшими кредитами наличными

Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. При его составлении эксперты рассматривали наиболее выгодные предложения крупных российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2024 года).

В ходе исследования аналитики портала учитывали: размер процентной ставки;

полную стоимость кредита;

размер ежемесячных платежей;

сумму кредита;

срок кредитования;

стоимость личного страхования;

отсутствие комиссий и скрытых выплат;

разницу между минимальной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;

наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц и возможность оформления кредита онлайн. Кредит наличными — один из востребованных продуктов у клиентов Уралсиба. Согласно статистике банка, он наиболее популярен у жителей крупных городов России 34-44 лет, а также граждан небольших городов от 54 лет и выше. Кредит наличными оформляют треть клиентов указанных возрастных групп.

Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Напомним, что карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток.



Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.