Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке

Банк Уралсиб возобновил выдачу кредитов по льготной программе ипотечного кредитования для семей с детьми

Получить кредит по программе банка Уралсиб могут семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет, либо воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.



Срок кредитования составляет до 10 лет. Полная стоимость кредита — от 6,173% до 7,870% годовых в зависимости от параметров одобренного кредитования. Заемщик должен быть гражданином РФ в возрасте от 21 до 70 лет на дату окончания срока кредитования. Стаж работы на последнем месте — не менее трех месяцев.

Узнать подробнее об условиях ипотечного кредитования Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Напомним, что карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток.



Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб поднял ставки по вкладу и накопительному счету в юанях.